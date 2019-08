ÚLTIMA HORA: Desalojan edificio federal en Atlanta tras hallazgo de paquete sospechoso.

El edificio federal se encuentra en el cruce de Covington Highway y Memorial Drive.

Se trata de las instalaciones del Seguro Social en la 3554 Covington Highway. Las autoridades han desalojado un edificio federal en el área metropolitana tras descubrirse un paquete sospechoso, informó la policía del condado de DeKalb. Se trata de las instalaciones del Seguro Social en la 3554 Covington Highway.

El capitán de la policía Dion Bentley dijo a WSB-TV que la unidad especial de sustancias peligrosa de los bomberos se encuentra en el edificio y que ha sido evacuado como medida de precaución tras el hallazgo.

#BREAKING: Social security building evacuated in DeKalb after “suspicious package” found in mailroom. @LaurenPozenWSB is at the scene now and will have LIVE updates: https://t.co/annXlrimn7 pic.twitter.com/kPV734x6nb

— WSB-TV (@wsbtv) August 14, 2019

El edificio federal se encuentra en el cruce de Covington Highway y Memorial Drive.

Social Security building evacuated after suspicious packages found in mailroom. Police and fire here. pic.twitter.com/hgryMUipI4 — Lauren Pozen WSB (@LaurenPozenWSB) August 14, 2019

Más en breve…

ES TENDENCIA:

Desde su lanzamiento en 2015, MundoHispánico.com ha crecido rápidamente para convertirse en el destino digital de noticias nacionales e internacionales elegido por los hispanos en Estados Unidos. Le informamos acerca de todo lo que tiene que saber para mantenerse al día. Además, contamos con segmentos dedicados a la moda, entretenimiento, finanzas, deportes y más. Encuentre nuestro canal en YouTube, síganos en Facebook, Instagram y en Twitter.