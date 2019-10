Página

El rapero Panchas Psycho, reconocido en la escena local del oriente de Guadalajara fue asesinado

Tenía 35 años y era muy popular en su zona

Asesinan a cantante mexicano: Panchas Psycho. El hombre asesinado la mañana del pasado domingo en la Colonia Heliodoro Hernández Loza era el rapero Panchas Psycho, reconocido en la escena local del oriente de Guadalajara.

Se trata de quien fue identificado de forma preliminar como José Juan Moya González, quien figuraba en el hiphop con canciones como “Tinta en mi Piel” o “México y sus Culturas”, este último tema con 1.5 millones de vistas en Youtube.

“Soy de Guadalajara, mi madre de La Barca, mi jefito de Ameca, simón somos aztecas, a mí no se me olvida, mucho menos me avergüenza pues me jode la pobreza”, canta Moya González en esta última canción.

Fue asesinado a unos metros de su domicilio, en la calle Miguel Auza; su cadáver fue recogido en el cruce de esta calle y José María Martínez.

“Presenta tres impactos y tenemos cuatro indicios en el lugar (casquillos). El hombre era vecino de las inmediaciones y tenía 35 años”, informó un miembro de Seguridad Pública del Municipio el día del crimen.

La Fiscalía no ha dado detalles sobre el inicio de la indagatoria para establecer el móvil del crimen e intentar dar con quien perpetró el homicidio.

LLEVÓ SU TALENTO A EUROPA

Telediario dice en su portal que el talento del rapero mexicano lo llevó incluso a territorios internacionales como el continente europeo.

Uno de sus amigos dijo: “Es compilla del barrio, de toda la vida uno lo conoce, el vato sí era leña, es rapero y todo, viaja y todo, se fue a Europa, Alemania a cantar, pero pues se lo fumaron”.

Cabe destacar que según el portal informativo Pancha Psycho era adicto a las drogas, hablaba dos idiomas, era cholo de corazón, y padre de tres hijas.

Un amigo fue el que dio a conocer esos datos y dijo: “se la vivía con sus hijas, era buen compilla, era guerrero, no le temblaba ni nada al vato, pero para un manchado siempre hay otro manchado verdad”.

El sujeto amigo del cantante no quiso revelar su nombre por seguridad pero dijo a Telediario algunos detalles de la vida del fallecido cantante.