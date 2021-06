A través de la cuenta de Instagram de ‘Escándalo’, se filtró el video de la última entrevista que Edna Schmidt dio a su colega Neida Sandoval en la que platicó por el amargo momento que estaba pasando y visiblemente deteriorada no se detuvo en expresar lo que sentía en ese momento.

La amiga de María Elena Salinas participó como conductora de Noticias en diversos espacios de Univisión y Telemundo, tenía 51 años y desde hace algún tiempo venía padeciendo problemas de adicciones y depresión, y fue en la última entrevista que concedió a Neida Sandoval donde ya se veía deteriorada, aunque aparentemente las causas de muerte no tendrían que ver con su estado.

El mundo de las noticias se tiñó de luto con la muerte de Edna Schmidt, ex conductora de Univisión y Telemundo, cuyo fallecimiento tomó por sorpresas a todos al ser confirmado en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’, y mientras varios colegas externaban su consternación, surgía la última entrevista de la periodista en donde ¿encendía las alarmas?, además su colega más cercano dio a conocer las causas de la inesperada muerte.

Edna Schmidt habló una última vez de Univisión antes de su muerte

Neida Sandoval cuestionó también a la periodista sobre lo que recordaba del último programa que tuvo en Univisión: “Uy jaja, tantas cosas… hipocresía, la puñalada, porque yo siempre realicé mi trabajo… sí siempre tenía ese pequeño problemita que tenía (alcoholismo)…”, admitiendo su adicción y lo que le costó su puesto en Univisión.

Pero Edna Schmidt denunció la traición de parte de Univisión: “Lo que más me dolió fue que la gente que pensé que era en la que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas, y eso duele… pero yo siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas, porque lo que aquí se hace, se paga”, finalizó la periodista.