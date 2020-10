UK Pierde resultados de pruebas de COVID por no saber usar Excel

Un grave error en la configuración de los datos ocasionó que el Departamento de Salud Pública del Reino Unido perdiera aproximadamente 16,000 resultados de pruebas de Covid realizadas a sus ciudadanos.

Esto representa un duro golpe para los investigadores, quienes contaban con los resultados de la prueba de Covid de 16,000 pacientes para generar un análisis exhaustivo en los próximos meses.

Con este error, que se le atribuye al Departamento de Salud Pública, este análisis se verá mermado, y con él se pierde información valiosa acerca del comportamiento del Virus del Covid-19 en un amplio rango de pacientes.

Conoce todo acerca de este error y las implicaciones que tiene para futuras investigaciones.

Problemas tecnológicos han llevado al Reino Unido a sufrir una grave pérdida en los datos estadísticos recolectados en los últimos meses

Estos datos representan aproximadamente 16,000 resultados de Covid, lo que representa un duro golpe a sus futuras investigaciones con respecto al tema

Al parecer, no se trató de un error por parte de Excel, sino en un error en la configuración del Departamento de Salud Pública del Reino Unido

De acuerdo con información dada a conocer por el periódico The Guardian, se cree que el error pudo haberse originado por una confusión en el funcionamiento de las hojas de cálculo de Excel.

Según estos informes, el Departamento de Salud Pública habría confundido la capacidad de las hojas de cálculo de Excel, pues al vaciar los datos, las personas encargadas de hacerlo perdieron casi 16,000 resultados de la prueba del Covid-19.

Este error es más costoso de lo que algunas personas imaginan. No solo se trata de un duro golpe a los futuros avances en materia de Covid-19, sino también representa un latente peligro de contagio.

Esto se debe a que el error en el vaciado de datos significa que, potencialmente, 50,000 personas infectadas con el virus que deberían haber recibido la orden de aislarse, continúan realizando sus labores normales con el riesgo de infectar a más personas.

El Departamento de Salud Pública ha sido señalado como el principal responsable. Después de todo, su principal tarea era recaudar los resultados de laboratorios públicos y privados para después publicar las actualizaciones diarias de casos confirmados y pruebas realizadas.

Sin embargo, la pesada carga de trabajo, así como el hecho de que la mayor parte del vaciado de datos es realizado de manera manual, ha llevado a que los laboratorios privados envíen al Departamento de Salud Pública las hojas de cálculo con sus resultados.

Si bien este sistema ha mejorado desde el inicio de la pandemia, todavía queda un largo camino por recorrer antes de lograr una automatización completa en este proceso.

Al inicio de la pandemia ocasionada por el virus del Covid-19, el trabajo de los investigadores, médicos y de todo el personal de la salud era elaborado de manera rústica, pues muchas de las tareas debían completarse realizando llamadas o anotando los datos en hojas de papel en lugar de realizar un vaciado de datos en Excel.

Según los datos obtenidos por The Guardian, el error comenzó a gestarse cuando uno de los laboratorios envió su reporte diario al Departamento de Salud Pública del Reino Unido en formato CSV; de acuerdo con este portal, el formato CSV es uno de los más simples, ya que se trata de una lista de valores que se encuentran separados por comas.

El equipo del Departamento de Salud Pública procedió a cargar dichos datos a Microsoft Excel, pero esta herramienta solo puede ofrecer 1,048,576 filas, y los datos proporcionados en formato CSV sobrepasaron esta capacidad.

No es la primera vez que ocurre un error de este tipo. De acuerdo con James Kwak, profesor de leyes de la Universidad de Connecticut, Excel es una herramienta útil, pero notablemente frágil.

Destaca que “No hay manera de rastrear de dónde provienen los datos, no hay un registro de auditoría, y no hay una manera sencilla de probar las hojas de cálculo. El principal problema es que cualquiera puede crear hojas de cálculo, pero de forma equivocada. Debido a que es muy fácil de usar, la creación de hojas de cálculo realmente importantes no está restringida a aquellas personas que conozcan acerca de programación y que puedan realizar este proceso de forma metódica.”

La BBC de Londres reportó que el Departamento de Salud Pública había programado un proceso automático para unir los datos en hojas de cálculo de Excel, de manera que pudieran unirse en un sistema central para ponerlos a disponibilidad del Sistema Nacional de Salud (NHS).

Como consecuencia, cada plantilla únicamente podía almacenar hasta 65,000 filas de datos, y dado que cada resultado creó múltiples filas de datos, cada plantilla quedó limitada a aproximadamente 1,400 casos.

Lo más grave de este error, de acuerdo con Jonathan Ashworth, secretario de salud, es que se han puesto en riesgo muchas vidas debido al retraso en el proceso de rastreo de contagios.

“Miles de personas ignoraron que habían estado expuestas a Covid-19, lo que aumentó las posibilidades de contagio de este mortal virus en un momento en el que las hospitalizaciones están a la alza. No se trata de un error, es algo mucho más grave”

Ahora, para tratar de solucionar el problema, el Departamento de Salud Pública se está dando a la tarea de idear una manera más efectiva de realizar el vaciado de los datos, y considera la posibilidad de utilizar una herramienta diferente a Excel.