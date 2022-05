La cartelera estelar de la UFC 274 también ofrecerá más acción con los combates Rose Namajunas vs. Carla Esparza (Peso Paja), Michael Chandler vs. Tony Ferguson (Peso Ligero), Mauricio Rua vs. Ovince Saint Preux (Peso Semipesado) y Donald Cerrone vs. Joe Lauzon (Peso Ligero).

La pelea estelar entre Charles Oliveira y Justin Gaethje se disputará a las 10.00 de la noche ET del sábado 7 de mayo en el recinto deportivo Footprint Center ubicado en Phoenix, Arizona, al oeste de Estados Unidos. Y si no estás ahí en persona, tu opción para disfrutar el evento es a través del canal de televisión o servicio de streaming de ESPN+.

¿Cuáles son los combates preliminares?

Antes de la pelea principal entre Charles Oliveira y Justin Gaethje también sentirás la emoción de las artes marciales mixtas con los encuentros preliminares que arrancarán a las 8.00 de la noche ET cuando se enfrenten Randy Brown vs. Khaos Williams (Peso Welter), Macy Chiasson vs. Norma Dumont (Peso Pluma), Brandon Royval vs. Matt Schnell (Peso Mosca) y Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogeiro De Lima (Peso Pesado).

Y en las preliminares tempranas, que comenzarán a las 6.00 de la tarde ET, cada luchador buscará la gloria en los encuentros Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts (Peso Welter), Tracy Cortez vs. Melissa Gatto (Peso Mosca), Kleidison Rodrigues vs. CJ Vergara (Peso Mosca), Ariane Carnelossi vs. Loopy Godinez (Peso Paja) y Journey Newson vs. Fernie Garcia (Peso Gallo). ¡Comienza a hacer tus pronósticos!