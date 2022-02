“Empiezo a grabar y le dije: ‘están volando los aviones, ha comenzado la guerra’ y pensé que no esto no puede estar pasando. No nos lo esperábamos, ha sido un vil ataque a altas horas de la madrugada mientras toda la gente dormía. Llamé a mis amistades en Kiev y les dije que los aviones iban para allá. Después, a los 40 minutos, ya estaban atacando la capital, fue un momento terrible”.

“Puse mi vida en una maleta”, dijo la mexicana Rosalía Tovar, quien no quiere irse de Ucrania

“Son un pueblo bueno el de Ucrania, son extraordinarios, me han abierto las manos, me han dado trabajo, me han dado de comer, Ucrania me ha dado mis mejores amigos y muchos de mis mejores momentos. Puse mi vida en una maleta, he dejado mi departamento, todo lo que podido hacer con mi trabajo; todas mis cuentas, ahorros, no funciona nuestra tarjeta, no podemos sacar dinero de los bancos. Es una situación lamentable, pero yo les digo a mis papás que estoy bien y estoy viva”.

Por último, la mexicana Rosalía Tovar compartió que llegó a Ucrania con una maleta y aparentemente ahora se va con una maleta: “Me voy porque me llevan, tengo mi casa, Kiev es mi casa y tengo que salir como ‘arrancada’. Una parte de mí se va a quedar aquí, espero algún día volver. Espero que todo esto se detenga”.