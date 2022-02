Fue el pasado miércoles que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó una “operación militar especial” en Ucrania

Ahora, la psíquica Vieira Vidente revela qué pasará con estas dos naciones en los próximos días

Además, pide que Joe Biden, presidente de EEUU, intervenga en este conflicto Tensión total. Apenas unas horas después de que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenara una “operación militar especial” en Ucrania, la reconocida psíquica Vieira Vidente revela qué pasará con estas dos naciones en los próximos días, además de pedir que Joe Biden, presidente de EEUU, intervenga en este conflicto. Al poco tiempo del lanzamiento de este revelador video, disponible en el canal oficial de YouTube de la vidente, tiene ya más de 170 mil vistas y todo tipo de reacciones, pues este acontecimiento tomó por sorpresa al mundo entero, por lo que se espera que pronto llegue a su fin con el menor número de bajas posibles. ¿Qué pasará entre Rusia y Ucrania? Vieira Vidente responde… “Las cartas me están diciendo que aquí hay una traición, una traición muy grande, por lo cual Rusia tomó esa decisión de invadir a Ucrania. Esto no es desde ahora, esto es viejo, de que no se llevan, que el problema es que si la gasolina, que si el petróleo, muchas cosas”, dijo Vieira Vidente en su primer ‘tirada’ de cartas. A continuación, la psíquica reveló que todas las personas en el mundo “vamos a estar girando como una ruleta”, además de estar muy confundidos: “Veo un gran enfrentamiento. En estos momentos, Ucrania se está sintiendo desesperado, se están sintiendo atacados, y no es para menos, están siendo atacados y están con el Dios en la boca”.

“No hay que perder la calma” Antes de sacar otra carta, Vieira Vidente recomendó no perder la calma y tener los pies sobre la tierra en estos momentos que se vive un conflicto entre Rusia y Ucrania: “Las personas de Ucrania nos necesitan, Estados Unidos los está ayudando para que no se arme una tercera guerra”. Y a la pregunta de que si es posible una tercera guerra mundial en estos momentos, la psíquica reveló que no lo ve así: “Yo veo que más adelante van a llegar a un acuerdo y si veo que en estos últimos días, para finalizar febrero, vienen cosas fuertes y alguno que otro bombardeo, pero Estados Unidos va a meter mano, va a estar al frente”.

Vieira Vidente no quiere ‘asustar’ a sus seguidores con sus predicciones de lo que pasará con Ucrania y Rusia Tras asegurar que Estados Unidos le ‘mandará’ el mensaje a Rusia que Ucrania no está sola, Vieira Vidente confesó que no quiere ‘asustar’ a sus seguidores por lo que dirá a continuación: “Aquí me está saliendo otro país apoyando y estando muy cerca de Rusia, esto apenas comienza, marzo y abril serán dos meses muy fuertes para nuestros hermanos de Ucrania”. “Veo una persona dándole la espalda a Rusia, mientras que Vladimir Putin es el diablo en persona, no tiene sentimientos, sin embargo, el ángel de la guarda me está diciendo que tenemos que orar por esa persona que tiene las espadas, tenemos que orar para que no se dé una tercera guerra”, expresó la psíquica.

La psíquica pide una oración para que termine el conflicto entre Ucrania y Rusia A punto de terminar con sus revelaciones, Vieira Vidente pidió a sus seguidores que recen para que Ucrania salga de esta situación y no haya más muertos y heridos: “Estoy viendo que unas personas no están bien, se nos están yendo de acá. Más adelante, Ucrania y Rusia van a llegar a un acuerdo, pero nada de amigos, porque esto no es de ahora que están con ese problema”. “Por esta situación, muchas cosas van a subir (entre ellos la gasolina), aparte que yo veo a otro país ayudando a Ucrania, además de Estados Unidos. El mundo entero, en estos tres meses, se va a poner de cabeza a orar con el Dios en la boca, pues no nos queda de otra”, dijo la reconocida psíquica, aunque aún habría más por contar.

Vieira Vidente visualiza “la destrucción de dos países” A continuación, la psíquica comentó que se viene la destrucción de dos países, pero uno de ellos saldrá victorioso, aunque no será Rusia: “Rusia debe de tener mucho cuidado, ellos saben con quién se meten y saben que Estados Unidos es fuerte, aunque hay un país que está ‘escondido’ ayudando y apoyando a Ucrania”. “Rusia no se lo esperaba y no se lo espera que este país va a ayudar mucho a Ucrania, pero no nos podemos confiar. Ya lo he dicho, la fe mueve montañas, solamente si nosotros hacemos oración con fe podemos cambiar que estos dos países sigan en guerra y no nos afecte mundialmente a todos”, reveló Vieira Vidente.

Por este conflicto entre Rusia y Ucrania, se visualizan muchas muertes Otra de las cartas de Vieira Vidente le indicaron que, por este conflicto entre Rusia y Ucrania, se vienen muchas muertes, principalmente de civiles: “Lo que veo y siento es que Rusia quiere ‘darle con todo’, pero Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados y no lo va a dejar”. “Aquí hay ‘mano negra’, muchos secretos: Rusia, no te confíes, que hay algunas personas que están del lado de Ucrania y van a venir respondiendo. Solamente una cadena de oración, un milagro y Dios que nos escuche para que hagamos de esta situación algo mejor y nos deje algo positivo y podamos cambiar las cosas para lo bueno”, finalizó.

“Paz mundial para la humanidad” Seguidores de la vidente no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista luego de ver este revelador video donde mencionó qué pasará entre Rusia y Ucrania en los próximos días: “Paz mundial para la humanidad, no cometan los mismos errores del pasado”, “Cómo sufren personas que no deben nada, principalmente los niños, me duele el alma lo que están pasando”. “Inocentes: hombres, mujeres, niños, adultos mayores, mascotas. En oración desde México”, “Si el hombre fuera más sensato, humilde e inteligente, todo esto no ocurriría! No encuentro más palabras para decir… sólo veo sufrimiento y la angustia de las víctimas y familiares que están preocupados por su gente. Dios guarde a la gente de Ucrania” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).