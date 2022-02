Comienza la batalla por la Capital de Ucrania

Rusia ataca a las tropas ucranianas para la posesión de Kiev

“No podemos perder la capital”, palabras del presidente Volodimir Zelensky

Ucrania Rusia batalla Kiev. La batalla por la capital de Ucrania, Kiev, ha comenzado la madrugada de este sábado 26 de febrero, en donde ha habido múltiples informes de disparos y bombardeos mientras las fuerzas ucranianas luchan contra las tropas rusas. Nuevamente la noche se ilumina por las explosiones que aterrorizan a los ciudadanos.

De acuerdo con el portal The Sun, a través de las redes sociales han comenzado a circular las imágenes y videos de Kiev, donde se muestran vehículos en llamas varios edificios alcanzados en aparentes ataques con proyectiles y humo. Las llamas que se elevan sobre el cielo nocturno causan temor en los usuarios.

Ucrania y Rusia empiezan la batalla por Kiev

Ha amanecido en Kiev y al parecer a las fuerzas armadas de Rusia se las dificultado tener el control de la capital, incluso han confirmado que los ucranianos lograron detener el ataque ruso durante esta noche. El ejercito de Ucrania ha comentado El ataque ha sido rechazado” en un mensaje de red social, según AFP.

Los mensajes inmediatamente llegaron en la publicación: “Impresionante, ya amaneció, y las fuerzas rusas no pudieron tomar Kiev. Los ucranianos supieron resistir hasta este momento”, “Amaneció en #Ucrania y #Rusia no pudo invadir #Kiev. A Putin las cosas no le han salido como esperaban, todo se debe a la resistencia de un país que se niega a perder su libertad”, fueron algunos comentarios.