Los simulacros en la región de Lviv se llevan a cabo justamente cuando Rusia refuerza su cerco militar alrededor de Ucrania mientras niega oficialmente cualquier intención de invadir. Rusia, que busca el compromiso de la OTAN de que no se expandirá para incluir a Ucrania, tiene opciones que no llegarían a una invasión total y otras vías para arremeter contra Washington y sus aliados. Todas ellas conllevan distintos niveles de riesgo, para Rusia y para el mundo.

“El conflicto militar abierto entre Rusia y Ucrania no puede ser una guerra o, al menos, una guerra a largo plazo, porque la diferencia en el potencial militar es tan grande que solo puede haber una operación para forzar la paz. Tardará 48 horas como máximo y no podemos hablar de diferentes frentes’. Archivado como: Ucrania guerra Rusia

Además dijo: “Consideramos a Ucrania como un país ocupado temporalmente por los servicios especiales anglosajones, en el que no existe un poder soberano, que está completamente bajo el control de estos servicios especiales. Entonces, no estamos hablando con las autoridades ucranianas, sino con el Occidente colectivo”.

Ucrania guerra Rusia: ¿HAY POSIBILIDADES DE UN ACUERDO?

Así también, el general Milley agregó que aunque no es seguro que Rusia realice un ataque, las consecuencias de una acción ofensiva podrían ser desastrosas. “No creemos que los rusos hayan tomado decisiones finales para llevar a cabo ningún tipo de operación ofensiva en Ucrania, y creemos firmemente que todavía hay espacio para un resultado diplomático aquí”.

El ministro del Exterior, Sergey Lavrov, dice que hay pocas posibilidades para lograr un acuerdo. “Mientras ellos digan que no cambiarán sus posturas, nosotros no cambiaremos las nuestras”, aseveró el canciller Lavrov en una entrevista en vivo con radioemisoras rusas. “No veo un espacio para el compromiso aquí. No habrá una guerra hasta donde dependa de la Federación Rusa, no queremos una guerra”, agregó. “Pero no dejaremos que nuestros intereses sean groseramente pisoteados e ignorados”.