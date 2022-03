El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó fotografías donde aparece firmando la solicitud para ingresar a la UE, una acción en gran medida simbólica que podría tardar años en volverse realidad y que probablemente no le agradará al presidente ruso Vladimir Putin, quien acusa a los países de Occidente de intentar atraer a Ucrania a su órbita, aseguró AP. Archivado como: Ucrania firma Unión Europea

Una asediada Ucrania se esforzó el lunes para consolidar su vínculo con los países de Occidente pidiendo su ingreso a la Unión Europea, mientras la primera ronda de conversaciones entre los ucranianos y los rusos dirigida a poner fin a la guerra concluyó sin ningún pacto, pero con un acuerdo de seguir hablando, informó The Associated Press.

Si la Unión Europea acepta la petición de Ucrania, podría llegar a resultar beneficio para el país en guerra y asegurar un camino donde podrían confrontar con mejores armas y ejército a Rusia. Aunque, eso podría llegar a molestar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien no ha dado declaraciones al respecto sobre el acuerdo de Volodymyr Zelensky.

Un asesor de alto rango de Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, comentó que las conversaciones se centraron sobre la concentración cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, se enfocaron en un posible cese del fuego y dijeron que una segunda ronda podría ocurrir en el “futuro cercano”, aseguró The Associated Press.

Al término de las conversaciones, se escucharon varias explosiones en Kiev, aunque no se dieron a conocer inmediatamente los detalles. Los soldados rusos, que están atacando Ucrania en múltiples frentes, avanzan lentamente hacia la capital, de casi 3 millones de habitantes, y se encontraron a unos 25 kilómetros (15 millas) del centro de la ciudad, según un alto funcionario de defensa estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir las evaluaciones militares, aseguró AP.

¿Sigue anunciando armas nucleares?

Por segundo día consecutivo, el Kremlin hizo surgir el espectro de la guerra nuclear, informando de que sus fuerzas nucleares terrestres, aéreas y marítimas habían sido puestas en alerta máxima tras la orden de Putin del fin de semana. Y redoblando su retórica, el mandatario ruso denunció a Estados Unidos y sus aliados como un “imperio de la mentira”, informó AP.

Sin embargo, un alto funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos aún no había visto ningún cambio apreciable en la postura nuclear de Rusia, aseguró The Associated Press. A medida que las sanciones a los bancos rusos y otras instituciones se afianzaban, el Banco Central de Rusia se apresuró a apuntalar el hundimiento del rublo, y Putin estableció un decreto sobre las divisas, en un intento de estabilizar el rublo, mencionaron.