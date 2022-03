Mientras las fuerzas ucranianas recuperan la ciudad de Chuhuiv, se anunció que los comandantes de alto rango del mandatario ruso murieron durante este combate. El ataque, logró que los ucranianos ganaran poder en una de las zonas que se consideraron como ‘perdidas’ en días anteriores; la muerte de los comandantes, generó grandes satisfacciones para el ejército y no dudaron en expresarlo.

“En el curso de las hostilidades, la ciudad de Chuhuiv fue liberada”, dijo el Estado Mayor en Facebook e informó The Sun. “Los ocupantes sufrieron grandes pérdidas de personal y equipo.”, anunciaron en el comunicado de prensa que se emitió para conocer la suerte de las tropas rusas. En redes sociales, la muerte de los generales fue tomada con gran aceptación. Archivado como: Ucrania asesina comandante Putin

En otro clip, supuestamente filmado en Chaplynka, Kakhovka Raion, se puede ver a dos hombres orinando en un tanque ruso marcado con una “Z”, informó The Sun. Las imágenes no han sido confirmadas, pero el Estados Mayor si confirmó la muerte de los generales; por el momento, las tropas siguen luchando contra el ejército ruso.

Medios internacionales, anunciaron que los soldados ucranianos celebraron la victoria que obtuvieron tras la muerte de los generales más cercanos a Putin. En uno de los tanques que quedaron de la lucha, pusieron la bandera de Ucrania y comenzaron a cantar en honor a Ucrania. Las celebraciones, no han parado y en redes sociales, han anunciado la pérdida de las fuerzas rusas.

¿Una fuerza sin precedente?

Pero, la situación no ha mejorado para el territorio ucraniano. Las fuerzas del presidente ruso, Vladimir Putin, continuaron golpeando ciudades con cohetes, y en algunos lugares se desataron feroces combates. Frente a los bombardeos, Zelenskky dijo que las fuerzas ucranianas estaban mostrando un coraje sin precedentes, informó The Associated Press.

“El problema es que por un soldado de Ucrania, tenemos 10 soldados rusos, y por un tanque ucraniano, tenemos 50 tanques rusos”, dijo Zelenskky a ABC News en una entrevista que se transmitió el lunes por la noche. Señaló que la brecha en las fuerzas estaba disminuyendo y que incluso si las fuerzas rusas “entran en todas nuestras ciudades”, se encontrarán con una insurgencia, señaló AP.