Twitter para profesionales: Cómo tener éxito en esta red social

El lado B de las redes sociales

Twitter para profesionales ¿cómo usarlo eficazmente?

Formas de tener éxito en esta red social

En esta ocasión te presentamos el lado B de las redes sociales, específicamente de Twitter, en donde tendrás la opción de crear redes con otras cuentas para hacer crecer tu negocio o relacionarte con otros profesionales de tu área.

Hay cierta información que debes saber antes de abrir una cuenta en esta plataforma, y es que eso de crear una imagen profesional es un tema bastante delicado, del cual no quieres perderte un solo detalle; estos son los consejos para usar el Twitter de modo profesional y alcanzar el éxito en 140 caracteres.

No hables de tu vida personal

Una de las principales pautas para crear un perfil serio es separar la vida personal de la profesional, independientemente del campo en el que te desempeñes. A menos que seas una celebridad, el twitter debe utilizarse únicamente con fines de conexión y generación de información, así como para compartir las noticias más relevantes del área profesional en la que trabajes. Recuerda no hablar de nuestra vida personal en una cuenta profesional ya que distorsiona la imagen que queremos dar.

Establece relaciones cordiales con los demás usuarios

No importa a qué te dediques, lo más importante es crear lazos cordiales con los amigos virtuales que llegues a tener en esta aplicación. Generalmente, twitter es utilizado como un espacio para compartir todo tipo de información, y no es raro encontrar opiniones polarizadas acerca de un tema en particular, pero también es cierto que hay muchas personas detrás del computador que se dedican a provocar controversias y a alimentar conversaciones que no llevan a nada productivo. Permanecer al margen de estas provocaciones le dará más seriedad a tu cuenta y, por lo tanto, generará más confianza en tus seguidores.