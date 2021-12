Chiquis Rivera sufrió un aborto y cuenta todo al respecto

El secreto de la hija de Jenni Rivera fue revelado por ella misma

Ya planea ser mamá con su nueva pareja El 2021 ha sido un año crucial para la hija de Jenni Rivera y es que se separó de su pareja de años Lorenzo Méndez y emprendió un viaje personal que la ha hecho crecer enormemente, ser muy exitosa, ganar un Latin Grammy y realizar muchas colaboraciones musicales, demostrando que puede salir adelante con su talento, sin embargo ahora reveló un episodio oscuro de su vida, pues Chiquis Rivera tuvo un aborto. La cantante y empresaria contó a través de su podcast, un momento que pocos sabían y por qué decidió ocultarlo por años, pues el aborto que sufrió sucedió cuando tenía 19 años de edad y su mamá Jenni Rivera no tenía idea de que la Chiquis habría pasado por semejante experiencia. Chiquis Rivera sufre aborto y lo confiesa todo Fue a través del Instagram de ‘Chisme en vivo’ donde se recopila el momento de la confesión de Chiquis Rivera sobre su aborto y la manera en que tuvo que lidiar con eso sin tener experiencia alguna en el tema y mucho menos sin poder contárselo a alguien, de ahí se le derivaron más complicaciones años después. Otro tema que la hija de Jenni Rivera tocó en su podcast fue la decisión de querer ser mamá y sucedería ni más ni menos que con su pareja actual, el fotógrafo y empresario Emilio, con quien ya tiene una relación de meses, aunque al principio decidió ocultarla, pero eventualmente la aceptó.

El aborto de Chiquis Rivera sucedió cuando tenía sólo 19 años Chiquis and Chill es el nombre del podcast de la hija de Jenni Rivera donde se explaya en distintos temas de interés y cuenta cosas personales, por lo que no fue extraño que contara los problemas de salud que ha tenido últimamente, sin embargo nadie se imaginaba que a los 19 años habría pasado por un aborto: “Hace unos años, revelé mi decisión de congelar mis óvulos, fue cuando me di cuenta que tenía un quiste en el ovario izquierdo que nunca supe que estaba allí hasta que un día me desperté con un dolor horrible y sentí que me iba a morir”, comenzó diciendo respecto a los problemas para ser mamá que actualmente tiene.

No sabía cómo decirle a Jenni Rivera que estaba embarazada Chiquis Rivera se sinceró sobre su aborto y con dificultad recordó el aparatoso momento: “Es algo que nunca he compartido con ustedes, no sé si esa es una de las razones por las que tengo endometriosis, tuve un aborto cuando tenía 19 años, nunca he hablado de eso, obviamente estaba asustada…”, añadió. Y ante el aborto que sufrió a los 19 años, Chiquis Rivera contó que del susto que le dio, no sabía como pedir ayuda: “No sabía cómo decirle a mi mamá, no le dije a nadie porque no sabía lo que estaba pasando… Sabía que estaba embarazada pero no sabía cómo decirle a mi mamá y no sabía si era estrés, sólo comencé a sangrar y los trozos empezaron a salir fue una locura, aparentemente tuve un aborto…”, mencionó.

Después de su aborto, la hija de Jenni Rivera nunca fue al doctor Un error que la hija de Jenni Rivera cometió fue que no asistió al doctor tras el aborto que sufrió: “Nunca fui al médico, así que un año después o unos 6 meses después, fui a hacerme una prueba de papanicolau y dijeron que necesitábamos limpiar, les conté lo que había sucedido y me pusieron a dormir, me limpiaron el útero”, expresó Chiquis Rivera. Sin embargo, a sus 36 años, actualmente, busca quedar embarazada de su novio Emilio con quien lleva meses de relación tras su divorcio con Lorenzo Méndez: “Voy a tratar de quedar embarazada de forma natural de mi pareja actual porque ahora mismo no estoy tomando anticonceptivos. Si sucede y está destinado a ser, eso es lo que va a suceder…”, finalizó.

"Las cosas se tornaron raras", dice Chiquis Rivera de su madre De acuerdo con información del programa Suelta la sopa de Telemundo, en esta emisión de su podcast, titulado Honrando a mi madre, Jenni Rivera, Chiquis Rivera comentó que fue en septiembre de 2012, unos cuantos meses antes del fallecimiento de la cantante, que "las cosas se tornaron raras". "Mi madre estaba en un raro lugar en su vida, emocional y mentalmente, esto es algo de lo que nunca he hablado públicamente porque siempre fue algo prohibido, pero mi mamá no la estaba pasando bien", comentó la primogénita de la Diva de la Banda. ¿Qué le habrá pasado, presentía su muerte?

“Las cosas se tornaron raras”, dice Chiquis Rivera de su madre De acuerdo con información del programa Suelta la sopa de Telemundo, en esta emisión de su podcast, titulado Honrando a mi madre, Jenni Rivera, Chiquis Rivera comentó que fue en septiembre de 2012, unos cuantos meses antes del fallecimiento de la cantante, que “las cosas se tornaron raras”. “Mi madre estaba en un raro lugar en su vida, emocional y mentalmente, esto es algo de lo que nunca he hablado públicamente porque siempre fue algo prohibido, pero mi mamá no la estaba pasando bien”, comentó la primogénita de la Diva de la Banda. ¿Qué le habrá pasado, presentía su muerte?

Jenni Rivera si creyó que su hija se estaba acostando con Esteban Loaiza En otra parte de esta emisión de su podcast, Chiquis Rivera expresó que su madre, Jenni Rivera, podía ver de manera clara que ella se estaba acostando con su marido, Esteban Loaiza, quien recientemente salió de prisión tras ser acusado por posesión ilegal de drogas. “Ni siquiera leí el mail completo y manejé hasta la casa de mi madre. todas las puertas estaban cerradas, había cambiado todo. No sé cómo le hice, pero abrí la puerta y comencé a tocar la puerta sin descanso, todo estaba cerrado, había cambiado las llaves para mí, me caí la suelo llorando, llamé a mi hermana Jacqie”.

“Intenté explicarme muchas veces”: Chiquis Rivera Según reportó Infobae, en su podcast, Chiquis Rivera comentó que la persona que hizo creer a Jenni Rivera que ella tuvo algo que ver con Esteban Loaiza fue una mujer que había llegado a la vida de la Diva de la Banda apenas unos meses atrás, pero ella tiene las pruebas de que no fue así. “Intenté explicarme muchas veces, pero ella simplemente no quería escucharme”, expresó Chiquis, quien reveló que tuvo que acudir a terapia psicológica, donde se le recomendó que siguiera con su vida y que se imaginara que su madre había fallecido. Lamentablemente, así ocurrió y Chiquis y Jenni nunca hicieron las paces

Se ponen del lado de Jenni Rivera Usuarios de redes sociales no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista sobre lo que dijo Chiquis Rivera en su podcast respecto a la reacción de su madre, Jenni Rivera, de su 'relación' con el exbeisbolista Esteban Loaiza. No le fue muy bien… "Ella no creyó, ella lo confirmó, por eso la desheredó", "Jenni no creyó, Jenni estaba segura", "Chiquis Rivera, tu mamá no creyó, lo aseguró la clase de hija, eso ya es pasado, tú quieres fama y publicidad porque ya aburres", "Esta joven debería respetar la memoria de su madre, pero con tal de llamar la atención, no le importa".

"Ella es capaz de eso y más, Jenni era todo una dama" Los 'ataques' para Chiquis Rivera seguían haciéndose presentes: Jenni supo de la traiciónn por eso la desheredó y ahora los hermanos la premian dándole el dinero de Jenni. No respetaron la decisión de su madre", "Ella es capaz de eso y más, Jenni era toda una dama", "Jenni creyó, por eso no te hablaba, mala hija". "A cualquier mamá jamás se le cruzaría en la cabeza que su hija sea capaz de hacerle algo así, tal vez se desconfía del hombre, no de la hija, y si ella hizo todo eso es porque estaba segura y ella vio algo grave para llegar a ese grado con la hija. Jenny era muy inteligente", se puede leer en más comentarios.