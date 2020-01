Página

Mujeres de caderas anchas: pros y contras al vestir pero, ¡anímate! que no es el fin del mundo

¿Pantalones? Palazzo, de caída recta y colottes. Outfits para casa y oficina

Faldas de tipo A, de tubo o lápiz, las mejores para los cuerpos así

¿Caderas anchas y te causa algo de ruido? No tiene porque ser el fin del mundo. La vestimenta, los accesorios y especialmente tu actitud pueden hacer mucho por ellas y por ti.

Antes de analizar cuáles son las prendas que te favorecen si tu cuerpo es del tipo “8” (caderas y hombros del mismo ancho y cintura marcada) o del tipo “pera” (caderas más anchas que los hombros), la reconocida fashionweb MarieClaire enuncia un sabio consejo:

“Tu cuerpo no es perfecto, y no tiene por qué convertirse en un problema. Asúmelo plenamente y olvídate de lo que deberías ser, de lo que no tienes o de lo que sobra. Disimular tus caderas no es una necesidad absoluta, es solo una manera de que te veas mejor si no te enorgulleces mucho de ellas. Cuando hayas superado este paso, ya sabrás cómo lucir la mejor versión de ti misma. Quiérete, por favor”.

De hecho, nadie tiene un cuerpo perfecto, excepto algunas estatuas griegas. ¿Ejemplos? Halle Berry tiene seis dedos en cada pie; Megan Fox, braquidactilia (sus pulgares son chatos); Paris Hilton, ojo vago (bizco); Kim Kardashian, celulitis y muslos delgados que contrastan con su gigantesco derriere.

Angelina Jolie es delgadísima como un suspiro, y sus largas manos semejan garras; la top model Karolina Kurkova no tiene ombligo; el surco nasolabial de Penélope Cruz es casi inexistente; Uma Thurman disimula con maquillaje sus ojos saltones… Y, así, hay un largo etcétera de celebridades de tv, cine y redes sociales que por alguna causa u otra son imperfectas como el que más.

Una vez aceptado que nadie es perfecto ¡manos a la obra! con estos consejos para cualquier temporada.

Pantalones

Los que más te funcionan son el tipo palazzo. Sin ideales para caderas muy anchas o con barriguita, ya que le dan equilibrio a la figura en función de la parte inferior del cuerpo.

Fíjate que sea de talle alto (de hecho, casi todos son así). Puedes usarlo con tops cortos o largos si quieres disimular la barriguita.

En la internet puedes hallar un abanico de webs promocionando palazzos. Stylovely.com es uno de ellos. Los de tonos pastel con bajo abierto son estupendos e hipersexys. Hay unos de animal print, tan de supertendencia, que se ven increíblemente elegantes y espontáneos con botas negras de tacón cuadrado, y si optas por unos así puedes dar el paso por los de estampado serpiente, fluidos, crotálicos, fantabulosos.

Los de lunares con tenis blancos constituyen un outfit juvenil y espontáneo, al igual que los de estampado de flores de colores, ideales en primavera-verano con sandalias y camiseta.

Tipo colottes (pronunciarse culot). Este outfit es ideal para caderas muy anchas. Sácale provecho a tu figura, entallando la cintura. Usa cinturones para enfatizar la zona. La caída ancha te hará lucir más delgada. Puedes usarlos con cualquier tipo de calzado.