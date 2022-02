Por otro lado en el portal de Infobae se compartió que el presidente de Ucrania afirmó que sí se cerrará el Mar Negro, “Turquía impedirá que los buques de guerra rusos pasen por el Mar Negro”, aseguró Volodymyr Zelensky. Sin embargo, cabe señalar que el gobierno de Erdogan aún no confirmó la medida.

De acuerdo con el medio de El Diario se reseñó que Ucrania pidió al gobierno turco que cerrara el estrecho del Bósforo, que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo para que los barcos rusos no tengan más acceso, “Pedimos a Turquía que cierre su espacio aéreo a los aviones rusos y cierre los Dardanelos y el Bósforo a los barcos ruso”, solicitó el embajador de Ucrania en Ankara, Vasly Bodnar por medio televisivo.

Turquía cierre Mar Negro. Ucrania está siendo invadida por la fuerza rusa desde tierra hasta de manera aérea, pero Rusia no está conforme con llegar por esos medios sino que se planea que lleguen por agua, por lo que Turquía ha tomado una drástica decisión a petición de los ucranianos para evitar la llegada de barcos rusos.

Turquía se encarga de controlar los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo

Pero es importante mencionar que Turquía quien se encarga de controlar los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo, que unen el Mediterráneo con el Mar Negro no se ha pronunciado hasta el momento de manera pública para afirmar que es un hecho lo del cierre para evitar el acceso a los barcos rusos.

El portal de Infobae reseñó que Reuters detalló que Rusia no ha recibido aún ninguna notificación oficial de Turquía sobre el cierre de los estrechos hasta este momento, por lo que aún no se considera de manera oficial. El pasado viernes fue que el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía mencionó que, en virtud de la convención de 1936 sobre la materia, Ankara no podía prohibir el paso por el estrecho a los buques de guerra rusos. Archivado como: Turquía cierre Mar Negro.