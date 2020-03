Una radio privada dijo que fue un ataque suicida e informó que cinco policías resultaron heridos en la explosión

Según un funcionario policial, el asaltante intentó ingresar al consulado pero fue frenado por la policía

Docenas de personas han muerto en múltiples ataques de extremistas islámicos en Túnez

Medios de comunicación locales informaron el viernes que dos personas en una motocicleta estallaron cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital tunecina, Túnez.

La radio privada Mosaique dijo que fue un ataque suicida e informó que cinco policías resultaron heridos en la explosión. Ese informe no pudo ser confirmado de inmediato, reseñó The Associated Press.

Dos terroristas suicidas que iban a bordo de una motocicleta detonaron un cinturón explosivo junto a un control policial cercano a la Embajada de EE.UU. en Túnez capital, informa Radio Mosaïque https://t.co/UpuVnDbKTV pic.twitter.com/OprqzhyFep — RT en Español (@ActualidadRT) March 6, 2020

La estación de radio, que generalmente es confiable, dijo que los dos hombres se acercaron a una patrulla de la policía como para buscar información antes de encender un dispositivo explosivo.

Las autoridades no confirmaron de inmediato un ataque, y los teléfonos de la embajada quedaron sin respuesta.

Sin embargo, posteriormente funcionarios de la embajada confirmaron el ataque en un tuit en su cuenta oficial de Twitter e instaron a las personas a evitar el área, reseñó The Daily Mail.

Un terrorista ataca la embajada de EE UU en Túnez. Los medios locales informan de que era un suicida que se ha lanzado contra la delegación en una motocicleta https://t.co/eFRpaNU3EC — EL PAÍS (@el_pais) March 6, 2020

Según un funcionario policial, el asaltante intentó ingresar al consulado pero fue impedido por la policía que custodiaba la misión diplomática en el distrito de Berges du Lac de la capital.

“La operación estaba condenada al fracaso”, dijo. El atacante había estado manejando una motocicleta antes de intentar su violenta entrada en el consulado estadounidense en Túnez.

La policía cercó el área alrededor del sitio de la explosión, que estaba llena de escombros. La bandera de los Estados Unidos se podía ver ondeando en el fondo.

Un helicóptero voló por encima y un gran número de policías y forenses se reunieron en el lugar.

La explosión causó pánico entre los peatones cerca de la embajada.

Docenas de personas han muerto en múltiples ataques de extremistas islámicos en Túnez, especialmente en 2015 cuando el famoso Museo Bardo en las afueras de la capital y un lujoso hotel de playa fueron atacados.

La Embajada de los Estados Unidos, ubicada en una zona residencial en las afueras de Túnez, fue atacada en 2012 por multitudes enojadas por una película antimusulmana producida en los Estados Unidos. Desde la caída de la dictadura secular de línea dura de Túnez en enero de 2011, los salafistas han salido a la luz.

El movimiento salafista, es un movimiento de ultraderecha​ islámico suní de carácter reformista​ y ultraconservador​ y que defiende un retorno a las tradiciones del salaf.

El verano pasado, ISIS se atribuyó la responsabilidad de tres explosiones en la ciudad, el ataque del viernes por la mañana fue el peor desde esas atrocidades terroristas.

Ataque terrorista en París

El 3 de enero, una persona murió y otras tres han resultado heridas en un supuesto ataque terrorista cerca de París, Francia.

El autor del presunto atentado fue abatido por la policía tras acuchillar a las víctimas en un parque cerca de la capital francesa.

El atacante usaba un supuesto chaleco explosivo, dijo la policía.

“Cuatro personas fueron atacadas por un individuo en Hautes-Bruyères park, cerca del supermercado”, dijo una fuente de la policía, de acuerdo con el Daily Mail.