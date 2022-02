Ver贸nica del Castillo est谩 hospitalizada

La hermana de Kate del Castillo 驴est谩 incubada por COVID?

Dicen la verdad sobre la salud de la periodista y presentadora Diversos medios de comunicaci贸n empezaron a difundir la noticia de que Ver贸nica del Castillo, hermana de la actriz Kate del Castillo se encontraba muy grave de salud, hospitalizada e incluso entubada a causa de haber contra铆do el COVID, por lo que la familia de la periodista estaba muy alarmada. “La hermana de Kate del Castillo hace dos d铆as que est谩 en el hospital, grave”, fue lo que dijeron en el programa Chisme no Like dedicado a las noticias de espect谩culos, y ellos mismos comunicaron que la salud de la periodista y ex conductora de Primer Impacto, Ver贸nica del Castillo era delicada. La hermana de Kate del Castillo 驴entre la vida y la muerte? “Sabemos que est谩 hospitalizada no nos va a mentir la familia porque聽lo sabemos y sabemos donde est谩, est谩 en un hospital en M茅xico”, dijo Javier Ceriani de Chisme no Like al alarmar a propios y extra帽os sobre lo que le estaba sucediendo a la presentadora, periodista y escritora. La hermana de Kate del Castillo inicialmente estaba en rumores de que hab铆a ido a parar al hospital por COVID habi茅ndose contagiado y aparentemente teniendo s铆ntomas muy fuertes que requer铆an una hospitalizaci贸n, sin embargo, ahora se sabe lo que en verdad le sucedi贸 a Ver贸nica.

驴A punto de morir la hermana de Kate del Castillo? Y es que el programa Chisme no Like dio la noticia de que aparentemente Ver贸nica del Castillo estaba grave de salud, sin embargo, fue en Venga la Alegr铆a donde la periodista Flor Rubio se comunic贸 con la hermana de Kate del Castillo para revisar la informaci贸n difundida y dar a conocer el estado de salud de la periodista. “Hay un trascendido en varios medios de comunicaci贸n a esta hora del d铆a, de que Ver贸nica del Castillo est谩 internada de gravedad en un hospital a causa del COVID, por supuesto nos comunicamos inmediatamente con ella, le agradecemos la confianza y nos dice que efectivamente est谩 internada…”, comenz贸 diciendo Flor Rubio.

Tiene un problema en el ovario izquierdo y le tuvieron que extirpar un tumor Y es que lo que tiene Ver贸nica del Castillo es un tumor en un ovario: “Tiene un tumor de 12 cent铆metros en el ovario izquierdo, afortunadamente es benigno, y ella est谩 bien, para evitar informaci贸n err贸nea sobre el COVID porque ellos sabemos que su familia no se han vacunado…”, manifestaron en Venga la Alegr铆a. Sin embargo, ante la informaci贸n que han presentado en diversos medios de comunicaci贸n, la hermana de Kate del Castillo no se quiso quedar con las ganas de desmentir ella misma su estado de salud e impact贸 a todos con una publicaci贸n explicando lo que sucede y en Instagram unas fotograf铆as hasta de su tumor.

Ver贸nica del Castillo recostada en una cama Recostada en una cama, acompa帽ada de su familia, excepto de Kate quien vive en Estados Unidos, Ver贸nica del Castillo apareci贸 desde el hospital para dejar en claro que no est谩 internada por contagiarse de COVID, sino porque fue sometida a una cirug铆a de emergencia ante la aparici贸n de un tumor benigno. “Ayer me practicaron cirug铆a para extirparme tumor benigno en ovario izquierdo. Nunca me hab铆an tratado tan bien en un hospital como en @fucam_ac Les aviso para que por favor no pospongan sus chequeos m茅dicos de rutina por la pandemia”, fue lo primero que escribi贸.

La impactante fotograf铆a del tumor de Ver贸nica “Yo me tard茅 2 a帽os en hacerme ultrasonido y mastografia por miedo a entrar a un hospital y creci贸 hasta 12cms. Es admirable que este hospital permaneci贸 abierto durante la pandemia a pesar de la crisis financiera y continuaron brindando apoyo gratuito a mujeres de bajos recursos”, sigui贸 contando Ver贸nica del Castillo. “Gracias querido @oncofelipe por esta extraordinaria cirug铆a (am茅 mi cicatriz) gracias por tus flores @katedelcastillo聽Perd贸n lo gr谩fico de la 煤ltima foto donde muestro tumor porque ya van 2 periodistas que me buscan creyendo que tengo COVID y quiero desmentirlo y comentar que gracias a Dios y al ox铆geno l铆quido, no fue maligno”, aclar贸 la ex presentadora de Primer Impacto.

驴La familia de Ver贸nica del Castillo en riesgo por COVID? Lo que alarma en las im谩genes de Ver贸nica del Castillo es que ella junto a sus padres Don Erick y su esposa, han manifestado estar en contra de las vacunas contra el COVID, lo que resulta un riesgo para todos estar en un hospital sin cubrebocas, pues varios artistas que no cre铆an en el coronavirus, terminaron muriendo por eso, para pruebas Diego Verdaguer. En repetidas ocaciones, Kate del Castillo ha se帽alado tambi茅n su urgencia de que sus pap谩s se vacunen, sin embargo, ella misma ha dicho que no los puede obligar y respetar la decisi贸n es lo 煤nico que le queda, pero constantemente ella dice tener temor de que les llegue a suceder algo a sus progenitores. 聽AQU脥 PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJERON EN VENGA LA ALEGR脥A DE LA SALUD DE LA HERMANA DE KATE DEL CASTILLO

“Yo tampoco quer铆a vacunarme”, asegur贸 la hermana de Ver贸nica Ante la ola de las variantes de coronavirus en todo el mundo, Kate del Castillo admiti贸 que ella era una de las famosas que en un principio estaban en contra de vacunarse, sin embargo, la percepci贸n tuvo que cambiar conforme vio que sus amigos y colaboradores se contagiaron y la pasaron muy mal, sin embargo, su familia sigue sin tener dosis en sus sistemas. “Es muy f谩cil estar de un lado y poder juzgar a la dem谩s gente,聽yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo y cr茅eme que lo he intentado. Ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho”, dijo la actriz admitiendo que ella ya tiene dos vacunas puestas.