Carlson, no es la primera vez que se ve envuelto en la molestia y burlas del público. Cada semana parece ser que el presentador se vuelve a meter en alguna polémica que genera la atención del público; como esa vez que el presentador se burló de una senadora por su propuesta hacia los migrantes y su bienestar, diciendo que se les “debía castigar”. Ahora, está siendo acusado de misógino y machista, lo cual no sorprende al público.

Recientemente, el presentador de Fox News, Tucker Carlson, se volvió tendencia en redes sociales tras darse a conocer el anuncio de la serie “The End Of Men”, que causó la controversia de los internautas. En el clip, se muestran diferentes hombres ‘haciendo cosas que demuestran su masculinidad’ y parecer ser que aquel video causó más risas que debate.

El clip fue titulado como “The End Of Men” y presenta varias imágenes de hombres fornidos mientras realizan actividades, para después señalar que se está ‘acabando’ cada uno de los ‘actos’ que hacen a los hombres ‘masculinos’; las imágenes que presentó causaron la burla de los internautas, quienes le comentaron que “era una verdadera burla”.

El próximo episodio de su serie Tucker Carlson’s Originals, llamado “The End of Men”, se centra la noción falsa de que los niveles de testosterona y el conteo de espermatozoides de los hombres están llegando a niveles críticos e inclusive, como la obesidad ha logrado que “los hombres dejen de verse como hombres”, ya que empiezan a perder el atractivo que antes obtenían por largas horas de entrenamiento.

¿Listos para sobrevivir?

Los internautas rescatan las partes más ‘irracionales’ del clip que fue ambientado con la canción de la película “2001”, donde muestra los cuerpos de hombres jóvenes mientras se ejercitan, algunos luchan sin camisa, otros haciendo actividades tan burdas como una barbacoa dando la idea de que eso es la ‘perfección’ para la masculinidad; pero lo que más llamó la atención fue su concepto de ser hombre y que le causó ser catalogado de misógino.

“Los hombres que son duros, los hombres que son ingeniosos, los hombres que son lo suficientemente fuertes para sobrevivir”, se escucha una voz off en el video que se presentó recientemente. Claramente, el concepto de masculinidad que presentó Carlson no fue bien recibido por su audiencia, quienes no dudaron en expresar su sentir a través de redes sociales. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ