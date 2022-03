Las críticas sobre la Ley ‘Dignidad’ que desea aprobar la representante republicana, María Salazar, han ido en aumento tras ser anunciada y causar revuelo con las propuestas que realizó sobre los beneficios que podría traer a los migrantes. Está vez, fue Tucker Carlson quien dio fuertes declaraciones en contra y señaló que los migrantes necesitaban un castigo y no un premio por su cruce ilegal.

¡QUIERE CASTIGARLOS! El reconocido presentador de Fox, Tucker Carlson, volvió a causar controversia después de las duras declaraciones que hizo en torno a la propuesta “Dignidad” de la representante republicana María Salazar, en días pasados. El momento se hizo viral en redes sociales donde las críticas o buenos comentarios no se hicieron esperar.

Tucker Carlson castigo migrantes: ¿Contra la representante Salazar?

En la entrevista, la representante María Salazar se encontraba explicando y presentando el proyecto de Ley “Dignidad” que en los últimos meses se ha vuelto popular debido a que anunció que los migrantes, deberán pagar un total de $1000 dólares durante 10 años y al final de ese lapso lograrían pasar a un proceso donde aplicarán para obtener un tipo de protección migratoria.

La respuesta no agradó a Tucker Carlson, quien no dudó en expresar su malestar ante el programa de la representante republicana e inclusive, llegar a mencionar que eran premios para los migrantes y que en vez de dar una sanción, los comenzaban a beneficiar; la representante, no dudó en contestar en negativa a sus reacciones y Tucker, volvía a contraatacar.