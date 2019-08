Página

Cuida tu hígado: descubre cómo adoptar hábitos para mantenerlo saludable

¿Cómo identificar que tu hígado se encuentra en mal estado?

¡Alerta! aprende a escuchar tu cuerpo a tiempo

El hígado es el órgano de mayor tamaño que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, y sus funciones son vitales para la supervivencia del ser humano. ¿Conoces el estado de tu hígado?

Este órgano tiene la tarea de eliminar toxinas, almacenar la energía y digerir los alimentos, por lo que es fundamental procurar que se mantenga tan saludable como sea posible; de no hacerlo, se pueden presentar fallas hepáticas que pongan en grave riesgo nuestra salud, y en muchas ocasiones las personas no suelen darse cuenta de que algo anda mal con su hígado si no es cuando ya es demasiado tarde.

Afortunadamente, existen diversas maneras de identificar las señales que podrían indicar que tu hígado no está recibiendo la atención debida o que por alguna razón específica no está funcionando correctamente ¡aprende a identificarlas!

Si sientes debilidad

La sensación de debilidad puede significar muchas cosas, pero debes estar atento a tu hígado, ya que esto podría ser señal de que tu cuerpo está trabajando más de la cuenta para realizar las funciones de este órgano; si llevas una alimentación balanceada, no tienes hábitos como fumar o beber alcohol, haces ejercicio y aún así tienes sueño excesivo, fatiga o debilidad, debes considerar la posibilidad de acudir con tu médico de cabecera para que te indique la razón de tu cansancio y descartar un padecimiento más grave.

Si tienes dolor de estómago

Si el hígado no es capaz de deshacerse de todas las toxinas que produce el cuerpo humano, entonces es muy posible que la persona comience a sufrir dolores estomacales que no encuentran explicación en una intoxicación por alimentos u otro padecimiento adyacente; es importante observar la progresión del dolor y acudir al médico en caso de que se presenten náuseas, vómitos o mareos.

Si tienes problemas digestivos

La hinchazón abdominal podría ser señal de que la producción de jugo biliar se encuentra inestable, ya que la bilis es la responsable de digerir las grasas y absorber los nutrientes de los alimentos.

Si tienes pérdida de apetito

La falta de apetito y la pérdida de peso suelen estar relacionadas con una mala función del hígado. La bilis, al ser la encargada de absorber los nutrientes que el cuerpo requiere para funcionar adecuadamente, debe funcionar correctamente; de no hacerlo, ocasiona la pérdida de peso corporal, al no digerir los alimentos.