Trump dice que ya no está tomando hidroxicloroquina.

El lunes pasado, Trump reveló que había comenzado a tomar la droga “hace un par de semanas”.

La FDA, sin embargo, advirtió sobre el uso del medicamento para el tratamiento de coronavirus fuera de hospitales o ensayos clínicos debido al riesgo de problemas cardíacos.

El presidente Trump dijo que ya no toma hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria que ha estado tomando durante varias semanas como tratamiento para evitar el coronavirus, a pesar de las advertencias de la FDA y profesionales médicos sobre su efectividad y efectos secundarios potencialmente peligrosos.

Según USA Today, el presidente dijo durante una entrevista que se transmitió el domingo en Sinclair Broadcasting: “Terminé, recién terminé”. “Y, por cierto, todavía estoy aquí. Que yo sepa, aquí estoy”.

El presidente dijo que había recibido cartas y llamadas de médicos que exaltaban los beneficios del medicamento y que el médico de la Casa Blanca consintió en que lo tomara.

El presidente ha promovido la hidroxicloroquina, un medicamento aprobado por la FDA que se usa para tratar la malaria, así como afecciones autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide, como un “cambio de juego”. Hay poca evidencia de que la hidroxicloroquina haya sido efectiva para tratar o prevenir el coronavirus.

“He escuchado muchas buenas historias. Y si no es bueno, te lo diré, cierto. No me lastimaré por eso. Ha existido durante 40 años para la malaria, el lupus y otras cosas”, había dicho Trump.

Los comentarios de Trump se produjeron cuando un nuevo estudio mostró que los pacientes con COVID-19 que tomaron hidroxicloroquina tenían un mayor riesgo de muerte que los que no recibieron el medicamento. El estudio, publicado el viernes en la revista médica The Lancet, también encontró que los pacientes con COVID-19 tenían más probabilidades de desarrollar arritmias cardíacas graves si se trataban con hidroxicloroquina o cloroquina.

Las arritmias pueden conducir a una muerte cardíaca repentina, según los investigadores, pero el informe no asoció las muertes del estudio con efectos cardíacos adversos.

El estudio encontró un aumento del 34% en el riesgo de mortalidad y un aumento del 137% en el riesgo de arritmia cardíaca grave para los pacientes que recibieron hidroxicloroquina. Los pacientes que recibieron hidroxicloroquina y un antibiótico, similar al régimen que Trump dijo que estaba tomando, vieron un aumento del 411% en el riesgo de arritmias cardíacas graves.

Trump ha promocionado repetidamente la hidroxicloroquina, incluso cuando algunos de sus propios expertos en salud han advertido sobre sus riesgos. La Dra. Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, señaló la advertencia de la FDA sobre el uso del medicamento para tratar COVID-19 cuando se le preguntó sobre el reciente estudio de Lancet.

“Creo que la FDA ha sido muy clara en su sitio web sobre sus preocupaciones sobre la hidroxicloroquina, particularmente cuando se combina con un macrólido”, dijo a periodistas el viernes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, refiriéndose a una clase de antibióticos como la azitromicina, un curso de tratamiento similar al que estaba tomando el presidente.

El presidente continuó defendiendo el uso de la droga el domingo, diciendo que la hidroxicloroquina de Attkisson tuvo “críticas favorables” y “muchas personas piensan que les salvó la vida”.

“Creo lo suficiente en que tomé un programa porque tenía dos personas en la Casa Blanca que dieron positivo”, dijo. “Pero hidroxi ha tenido críticas tremendas, si lo miras, críticas tremendas.