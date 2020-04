El presidente Donald Trump dijo que mantuvo una “conversación verdaderamente maravillosa y cálida” con Joe Biden el lunes, acerca del manejo de la crisis del COVID-19, reseñó The Associated Press.

“Me dio su punto de vista y yo lo entendí perfectamente y mantuvimos una conversación muy cordial”, dijo Trump en su conferencia de prensa diaria.

El presidente dijo que acordó con Biden no revelar los detalles de la conversación, pero confirmó una declaración anterior de la campaña de Biden, de que el demócrata ofreció “sugerencias” sobre la manera de enfrentar la pandemia.

Biden había dicho que quería dar a conocer a Trump algunas lecciones aprendidas al enfrentar crisis similares durante la presidencia de Barack Obama, cuando él era vicepresidente.

Pero, añadió Trump, “eso no significa que estoy de acuerdo con esas sugerencias”.

Former Vice President Joe Biden and President Donald Trump spoke by phone on Monday about the response to the coronavirus pandemic, two sources familiar with the c…​ https://t.co/RgNAZL5z8q

— WHNT News 19 (@whnt) April 7, 2020