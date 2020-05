Trump declara victoria de hispano en elecciones especiales de California

El republicano Mike García consolidó su ventaja en las elecciones especiales a la Cámara de Representantes por el Distrito 25 de California.

El hispano Mike García, republicano, consolidó su ventaja en las elecciones especiales a la Cámara de Representantes por el Distrito 25 de California, dándole un respiro político en el Estado Dorado al presidente Donald Trump, que ya lo dio como ganador.

Esta mañana muy temprano Trump calificó de “gran victoria (en elecciones) para el Congreso en California para Mike García, retomando un asiento de los demócratas”.

García, un expiloto de caza de la Marina y ejecutivo de la industria de defensa, llevaba una ventaja de más de 17.000 votos sobre su rival demócrata, la asambleísta estatal Christy Smith. Con 314 de los 411 distritos reportados, el republicano reportaba a su favor 80.337 votos (56 %), mientras su oponente se quedaba rezagada con 62.998 (44 %).

Republicans have flipped a House seat in the closely watched #CA25 race, reclaiming the seat vacated by former Rep. Katie Hill, who resigned last year. Democrat Christy Smith conceded defeat to Republican Mike Garcia this afternoon.https://t.co/8lMRZAJg1B — POLITICO (@politico) May 13, 2020

Las autoridades electorales han dicho que los resultados finales no se tendrán sino hasta el viernes.

El ganador ocupará por siete meses la vacante que dejó la excongresista Katie Hill, quien renunció el año pasado tras un escándalo personal.

TRUMP CELEBRA DERROTA DEMÓCRATA

Sin embargo, esto no significó que el mandatario no celebrara el supuesto triunfo que se da en medio de una oleada de críticas a su administración por su respuesta a la pandemia de coronavirus y el descalabro económico que ha dejado la enfermedad.

Remember, get out and Vote for Mike Garcia in CA25. A really big deal for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2020

En un mensaje en Twitter, Trump destacó que “esta es la primera vez en muchos años que un escaño demócrata de California vuelve a ser republicano”. Desde 1998 ningún candidato republicano ha logrado arrebatarle un puesto de la Cámara de Representantes a los demócratas en California.

Al respecto, García, de 44 años, se mostró más cauteloso y aún no se declaró como absoluto ganador, aunque dijo en un comunicado emitido hoy al mediodía que se encuentra “listo para empezar a trabajar”.

“Después de ver más resultados, está claro que prevaleció nuestro mensaje de impuestos más bajos y asegurarnos de no llevar la liberal disfunción de Sacramento (capital de California, estado gobernado por los demócratas) a Washington”, agregó.

Dems are trying to steal the Mike Garcia Congressional Race in California. Republicans, get out and VOTE for your terrific candidate, ASAP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2020

No obstante, el profesor de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) Raúl Hinojosa señaló a Efe que el triunfo republicano “no significa gran cosa” si se tiene en cuenta que es una elección especial que no atrae a muchos votantes.