Donald Trump veta ley sobre defensa

El presidente cumple su amenaza sobre vetar la mencionada ley

Lo anterior en medio de declaraciones de Trump sobre no aprobar un proyecto de ley que brinde ayuda económica ante el coronavirus

De acuerdo con The Associated Press, el presidente Donald Trump vetó el miércoles el proyecto de ley anual de política de defensa, cumpliendo con las amenazas de vetar una ley que cuenta con un amplio apoyo bipartidista en el Congreso.

Esta es posiblemente la primera votación anulada de su Presidencia. El proyecto de ley afirma aumentos salariales del tres por ciento para las tropas estadounidenses y autoriza más de 740 mil millones en programas militares y construcción, indica The Associated Press.

El mandatario amenazó previamente con el veto, al exigir medidas más estrictas contra grandes empresas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

Además de sus exigencias sobre eliminar el lenguaje que permite cambiar los nombres de algunas bases militares.

Según el mandatario estadounidense, el “mayor ganador sería China” con el actual proyecto de ley de defensa.

Mismo que cuenta con el apoyo del suficiente número de legisladores en ambas cámaras para superar el veto del presidente Trump.

Trump había vetado ocho proyectos de ley anteriormente, sin embargo en aquellas ocasiones los vetos se mantuvieron porque no se obtuvieron los dos tercios de los votos necesarios en cada cámara para que el proyecto de ley se convirtier en ley sin la firma de Trump, indica The Associated Press.

La decisión del veto de Trump fue tomada en medio de una avalancha política sobre la aprobación de un paquete fiscal que contemple un cheque de ayuda por coronavirus de hasta 2,000 dólares y que también ha amenazado con vetarlo de no cumplir sus exigencias.

Archivado como: Trump ley defensa