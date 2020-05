Donald Trump fue fotografiado usando una mascarilla facial durante un recorrido privado por la planta de Ford Motor Co. pero se negó a usarla públicamente alegando que “no quería darle a la prensa el placer de verlo”.

La Fiscal General de Michigan Dana Nessel llamó al mandatario “un niño petulante que no es bienvenido aquí” debido a la postura de Trump frente al uso de mascarillas, según reseñó The Daily Mail.

En público, Trump sostuvo siempre el tapabocas azul marino con el sello del presidente impreso.

President Trump wears a mask during his tour of the Ford Rawsonville Components Plant in Ypsilanti, Michigan, where ventilators, masks and other medical supplies are being manufactured. https://t.co/UCqBVUEuBZ

“Llevaba una (mascarilla) en la zona trasera de la fábrica. No quería darle a la prensa el placer de verlo”, dijo durante su recorrido por la planta de componentes de Rawsonville. “Tenía las gafas de protección y la máscara”.

Trump se mostró reacio a ser fotografiado usando un tapabocas y, según informes, dijo que enviaría un mensaje equivocado al mismo tiempo que presiona para que el país se centre en la reapertura de la pandemia de coronavirus, que ha infectado a más de 1,58 millones de estadounidenses y ha matado a casi 100.000.

Finalmente fue fotografiado con una máscara que cubría su rostro cuando Ford, el presidente ejecutivo de la firma fundada por su bisabuelo Henry Ford, le mostró tres Ford GT durante la gira privada.

Sin embargo, cuando estaba en público llevaba la máscara con el sello presidencial en la mano sin ponérsela, igualmente posó con una visera protectora que tampoco usaba. La secretaria de prensa del presidente, Kayleigh McEnany y el jefe de gabinete Mark Meadows tampoco llevaban tapabocas.

Después de la gira, Ford Motor Company emitió una declaración de su presidente ejecutivo, donde decía que se le requirió al presidente que usara una máscara. La Fiscal General de Michigan también amenazó con acciones legales contra Ford si Trump no se cubría la cara durante su gira.

‘Bill Ford alentó al presidente Trump a usar una máscara cuando llegó. Llevaba una máscara durante una visita privada de tres Ford GT de los últimos años. Más tarde, el presidente se quitó la máscara durante el resto de la visita”, dijo la compañía.

La fiscal general dijo a CNN: “Es un niño petulante que se niega a seguir las reglas. Esto no es una broma”.

Trump respondió a las acusaciones de la fiscal diciendo que sí había usado una mascarilla.

“La chiflada buena para nada de la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, está amenazando brutalmente a Ford Motor Company por el hecho de que visité una planta de ventiladores sin máscara. No es su culpa, y me puse una máscara. ¡No es de extrañar que muchas compañías automotrices se fueran de Michigan, hasta que llegué yo!”, dijo Trump a través de un tuit.

The Wacky Do Nothing Attorney General of Michigan, Dana Nessel, is viciously threatening Ford Motor Company for the fact that I inspected a Ventilator plant without a mask. Not their fault, & I did put on a mask. No wonder many auto companies left Michigan, until I came along!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 22, 2020