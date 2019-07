Trump tuitea mensajes racistas contra congresistas demócratas

Trump tuitea mensajes racistas: el presidente descargó contra congresistas demócratas progresistas este domingo

El presidente Donald Trump tuiteó mensajes racistas y las mandó de vuelta a sus países, ignorando que todos menos uno son nacidos en los Estados Unidos

El mandatario calificó a las políticas como “alborotadoras” y se refirió a los lugares de origen de las congresistas como “destruidos e infestados de delitos”

El presidente Donald Trump descargó contra un grupo de congresistas demócratas de origen migrante y las mandó de regreso a sus países “destruidos e infestados de delitos”. Sin embargo, a casi todos a quienes se refirió el mandatario son ciudadanos estadounidenses. Los mensajes fueron calificados como “racistas”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a propósito de estas fuertes afirmaciones, dijo que Trump quiere “hacer que Estados Unidos vuelva a ser blanco”.

El representante republicano Justin Amash, de Michigan, un crítico de Trump que recientemente tomó medidas para abandonar su partido calificó los comentarios de “racistas y asquerosos”.

Trump seguramente se refería a la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York y sus aliados. Las otras son los representantes Ilhan Omar de Minnesota, Ayanna Pressley de Massachusetts y Rashida Tlaib de Michigan. Solo Omar, de Somalia, es nacida en el extranjero.

Pelosi había estado buscando minimizar la influencia de Ocasio-Cortez en los últimos días, lo que ha llevado a Ocasio-Cortez a acusar a la presidenta de la cámara baja de intentar marginar a las mujeres de color.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

“Ella no es racista”, dijo Trump el viernes. Pero más temprano este domingo, el tono de Trump cambió.

“Es tan interesante ver a congresistas demócratas ‘progresistas’, que originalmente provenían de países cuyos gobiernos son una catástrofe total y total, la peor, la más corrupta e inepta de cualquier parte del mundo (si es que tienen un gobierno que funcione), y ahora dicen en voz alta a la gente de los Estados Unidos, la nación más grande y poderosa de la tierra, cómo es que se debe dirigir nuestro gobierno”, dijo en su cuenta de Twitter.

Archivado como: Trump tuitea mensajes racistas contra congresistas demócratas

“¿Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente destruidos e infestados por el crimen de donde vinieron?”. Añadió: “Estos lugares necesitan su ayuda, no puedes irte lo suficientemente rápido.

….and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

….it is done. These places need your help badly, you can’t leave fast enough. I’m sure that Nancy Pelosi would be very happy to quickly work out free travel arrangements! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

¡Estoy seguro de que Nancy Pelosi estaría muy feliz de resolver rápidamente los arreglos de viaje gratis!”. Ocasio-Cortez, de ascendencia puertorriqueña, nació en el Bronx, Nueva York, y creció en los suburbios del condado de Westchester. Pressley, la primera mujer negra elegida a la Cámara de Massachusetts, nació en Cincinnati.

Omar, la primera nativa de Somalia elegida al Congreso y una de sus primeras mujeres musulmanas, nació en Somalia, pero pasó gran parte de su infancia en un campo de refugiados de Kenia cuando la guerra civil destrozó su país de origen.

Migró a Estados Unidos a los 12 años, enseñándose inglés mirando televisión estadounidense y eventualmente estableciéndose con su familia en Minneapolis. Tlaib nació en Detroit.

