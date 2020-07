Donald Trump asegura que EE.UU. tiene una de las tasas más bajas de mortalidad de coronavirus

El país ha registrado 11 veces más casos y casi cuatro veces más muertes que México

Atribuye aceleración en la cifra de contagios confirmados al número de tests que se hacen

Trump tasas mortalidad coronavirus. El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos -el país con más contagios y muertes por coronavirus- tiene “una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo”, lo que contrasta con el análisis de la Universidad Johns Hopkins, de acuerdo a información de la agencia de noticias EFE y de la página globalpandemic.net.

Las estimaciones del presidente ni siquiera se acercan a la realidad. En entrevista con Fox News, Chris Wallace rebatió las cifras al presidente.

Le recordó que de acuerdo con el análisis de Johns Hopkins, el país es el octavo del mundo en ese índice (tasas de mortalidad por coronavirus), por encima de al menos 12 naciones más.

Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad más altas, incluso por encima de México, Rusia y Brasil, quienes también se han visto severamente afectados por el COVID-19

Imagen tomada de Twitter @GlobalPandemics

Incluso cuando Donald Trump presentó unas cifras sobre la letalidad, también se pudo identificar que hay una leve diferencia en la misma que bien podría servir para fundamentar su postura.

Sin embargo, al hacer un análisis de sus cifras y la práctica, sus fundamentos no dan cabida a que sus cifras sean los suficientemente convincentes o acordes a la realidad.

Y así lo explica globalpandemic.net: “Un país que ha evaluado sistemáticamente a su población general tendrá una tasa de letalidad muy baja, mientras que un país que evalúa solo a personas enfermas en los hospitales tendrá una muy alta”.

Continúa: “Sin embargo, según esta medida, Estados Unidos todavía se encuentra entre los 60 principales países del mundo, según la universidad, casi igual que Brasil y Perú y peor que docenas de otras naciones”.

Y finaliza: “En otras palabras, no hay medida por la cual la afirmación de Trump de que Estados Unidos tenga ‘la mejor’ tasa de mortalidad es cierta.

Durante la entrevista, el presidente dijo: “Escuché que tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas, quizás la más baja, en cualquier parte del mundo”.

De inmediato Trump se asesoró con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

“La tasa de mortalidad baja número uno. Dijiste que teníamos la peor tasa de mortalidad del mundo y que tenemos la mejor”, encaró así el presidente a Wallace, afirmación muy alejada de la realidad.

Para ver el video haz click aquí.

Además, las explicaciones de Trump chocan con la realidad que se vive en California, especialmente Los Ángeles, y Florida, con Miami-Dade como epicentro, entre otros estados calificados como “zonas rojas” en informes de su propia Administración.

Mientras tanto en estados como California y Florida la lucha por frenar el ascenso de los casos positivos es cada vez más dura.

En una entrevista con el canal Fox News transmitida este domingo, Trump pidió a los medios que se fijen más en la situación de COVID-19 en México y menos en la de este país, e insistió en que el tiempo le dará la razón y la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus “desaparecerá”.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, añadió.

Trump se pronunció así a pesar de que Estados Unidos ha registrado once veces más casos y casi cuatro veces más muertes por coronavirus que México, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Mientras los casos registrados hasta el domingo en EE.UU. eran 3,730,312, de los cuales 140 mil 218 han sido mortales, en México ha habido 338,913 personas contagiadas y 38,888 fallecidas por la Covid-19, según la prestigiosa universidad.

Durante la entrevista, Trump atribuyó la aceleración en la cifra de contagios confirmados en EE.UU. al número de tests que se hacen en el país, que según dijo es por eso “la envidia del mundo”.

A su juicio, muchas de esas infecciones contabilizadas “ni siquiera deberían ser (consideradas como) casos”, pues corresponden a “gente joven que se curaría en un día”, subrayó.

Los contagios de coronavirus siguen avanzando en Los Ángeles a pasos agigantados, tanto que el alcalde Eric Garcetti dijo este domingo en el programa dominical de CNN State of the Union que Los Ángeles está “al borde” de volver al confinamiento, debido a la alta concentración de casos en el área.

Según cifras de las autoridades sanitarias, en las últimas 24 horas han habido 2 mil 770 casos positivos adicionales y 37 muertes relacionadas con el coronavirus en el condado angelinos, que en acumula 153 mil 041 contagios y 4 mil 084 decesos desde el inicio de la pandemia.

Por cuarto día consecutivo, el condado, el más poblado de Estados Unidos, vio a más de 2 mil 100 personas hospitalizadas por COVID-19, el 18 por ciento está en ventiladores y el 28 por ciento en la unidad de cuidados intensivos, reportó el Departamento de Salud Pública angelino.

