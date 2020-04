El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende la emisión de permisos de residencia permanente para inmigrantes, conocidos como Green Cards, como consecuencia de la destrucción de empleo sin precedentes provocada por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

“Tenemos el solemne deber de asegurar que estos estadounidenses desempleados recuperen sus trabajos”, dijo Trump al anunciar la medida, que una noche antes había advertido mediante un tuit, según reportó la agencia de noticias Efe.

Por su parte, The Hill publicó que Trump describió la acción como un esfuerzo por proteger a los trabajadores estadounidenses de la competencia en el extranjero.

El presidente Trump hizo el anuncio sobre las Green Cards durante la rueda de prensa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca, donde también dijo que habría ciertas exenciones, pero no dio más detalles.

“Sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos por el virus sean reemplazados por nuevos trabajadores inmigrantes enviados desde el extranjero”, dijo Trump en la sesión informativa.

“Primero debemos cuidar al trabajador estadounidense”, agregó el presidente.

Trump dijo que la administración dejaría de emitir ciertas tarjetas de residencia Green Cards durante 60 días, una medida que seguramente atraerá una fuerte oposición.

Trump says his expected executive order temporarily banning all legal immigration would “be in effect for 60 days” and he will then evaluate it.

“By pausing immigration, we’ll help put unemployed Americans first in line for jobs as America reopens.” https://t.co/WVc45a2k34 pic.twitter.com/X0ob0wAldT

— ABC News (@ABC) April 21, 2020