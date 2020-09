El presidente Donald Trump planteó usar dinero sobrante de fondos para emitir nuevos cheques de estímulo.

Trump dijo que quería usar los fondos que aún poseen para entregar la siguiente ronda de cheques de estímulo.

Comentó que quería ordenar el uso de los fondos sobrantes para emitir cheques de estímulo, pero prefirió esperar la aprobación del Congreso.

Mientras el Congreso sigue el debate, el presidente Donald Trump sugirió usar 300 mil millones de dólares sobrantes en fondos de ayuda por coronavirus para emitir nuevos cheques de estímulo.

El presidente Donald Trump instó al Congreso este viernes a aprobar los cheques de estímulo para los estadounidenses redirigiendo 300 mil millones de dólares en fondos de ayuda para la pandemia del coronavirus que no han sido utilizados, informó el diario New York Post.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que consideró redirigir los fondos unilateralmente, pero prefirió que el Congreso aprobara la idea.

“Tenemos $300 mil millones listos para usarse, todo lo que el Congreso tiene que hacer es decir: ‘Úselo’. Me gustaría usarlo sin su permiso, pero supongo que no tengo permiso”, manifestó Trump.

Según la reseña del New York Post, Trump agregó: “Estamos dispuestos a gastarlo, me gustaría obtener la aprobación del Congreso. Existe la teoría de que no tengo que hacer eso, pero prefiero estar al frente y me gustaría obtener la aprobación del Congreso”.

El presidente Trump pidió a los demócratas en el Congreso que emitieran una “aprobación de una sentencia” para que él redirija los fondos de ayuda.

De acuerdo con el referido medio, un portavoz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California), no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre lo que planteaba Trump.

El mandatario no identificó la fuente de financiación exacta, pero aparentemente se refería al dinero de préstamos comerciales no utilizado aprobado en marzo en la Ley CARES de 2 billones de dólares, detalló el New York Post.

Trump planteó la idea en medio de un estancamiento en la nueva legislación de ayuda por COVID-19 que enviaría otra ronda de cheques de estímulo de 1,200 dólares a la mayoría de los estadounidenses.