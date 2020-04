El presidente Donald Trump volvió a hablar sobre cuándo se reactivará la economía en Estados Unidos paralizada por el coronavirus, y aseguró que será la “decisión más importante de su vida”.

Ahora que comienza el fin de semana de Pascua, el presidente Donald Trump probablemente no verá las “iglesias abarrotadas” como lo imaginó el mes pasado, reseñó ABC News.

Aunque no ha dado una fecha específica para pedir “reabrir” el país, el enfoque del Grupo de Trabajo Económico que está creando la Casa Blanca es encontrar formas de abrir grandes secciones de los Estados Unidos para el 1 de mayo, según dijeron funcionarios de la Administración al referido medio.

In response to the virus, the American people have launched the greatest mobilization of our society since World War II. 🇺🇸 pic.twitter.com/AzQQKA8DDq

Trump ha seguido prediciendo que el país volverá rápidamente a la normalidad y se recuperará como nunca antes, pero ahora ha limitado su opinión sobre cuándo y cómo podría comenzar eso. Muchos gobernadores han instituido órdenes de quedarse en casa y otros bloqueos para sus ciudadanos hasta al menos el mes de junio.

El presidente Trump dijo este viernes que anunciará un nuevo Consejo la próxima semana dedicado a “abrir nuestro país”, el cual estará compuesto por médicos y líderes empresariales, además de algunos alcaldes y gobernadores. El anuncio probablemente llegará el martes, apuntó CBS News.

“A todos les gustaría estar en ese Consejo, es un Consejo muy importante”, aseguró.

Las reglas actuales del presidente sobre el distanciamiento social y la mitigación están en vigor hasta el 30 de abril, y está sopesando qué hacer más allá de eso. El cuándo y cómo reabrir la economía de la nación, afirmó Trump, será la decisión más importante que deberá tomar.

“Tendré que tomar una decisión, y solo le pido a Dios que sea la decisión correcta. Pero diría sin lugar a dudas, que es la decisión más importante que he tenido que tomar”, admitió.

El mandatario pidió esperar a ver el desarrollo del virus en las próximas semanas y prometió que escuchará “con mucha atención” a sus asesores en temas de salud pública, aunque volvió a incidir en las ventajas económicas de acabar con el parón económico cuanto antes.

This Sunday, millions of Christians will celebrate Easter.

"At this holy time, we pray that God will heal the sick and comfort the heartbroken and bless our heroes." pic.twitter.com/XCHCViT3ct

— The White House (@WhiteHouse) April 10, 2020