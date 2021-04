En referencia a Stacey Abrams, una líder demócrata en Georgia, Trump fue citado diciendo que la exprimera pareja asistió a un evento para apoyarla, reseñó The Sun , que también se hizo eco del reporte del periódico The Washington Post.

El expresidente Trump estaba hablando frente a una entusiasta multitud de partidarios republicanos en su casa de Florida la semana pasada cuando hizo el comentario, indicó The Washington Post tras escuchar el audio del discurso.

Trump se habría burlado de Michelle Obama

De acuerdo con el informe del prestigioso diario estadounidense tras obtener el audio, Trump realizó un sugestivo e inusual ataque contra la exprimera dama, al parecer por la forma en que lo dijo, al expresar: “Barack Hussein Obama y la muy hermosa Michelle Obama estuvieron allí (en Atlanta) para…”.

En respuesta a eso, los donantes se rieron a carcajadas por el insulto de Trump sobre la apariencia de Michelle Obama, mencionó el diario Washington Post. A su vez, Trump también le dijo incorrectamente a la multitud que Oprah Winfrey estuvo en Georgia para apoyar a Abrams, y afirmó que ella estuvo haciendo campaña “en Atlanta” durante “meses”. Pero, según The Post, Trump “tiene un historial de menospreciar la apariencia de mujeres que no le agradan. También fue un ataque extraño por otra razón: Michelle Obama en realidad no hizo campaña a favor de Abrams”.