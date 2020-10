Trump respira con dificultad aparentemente según un video

En un video se ve como el presidente Donald Trump aparentemente tiene problemas para respirar con normalidad

A pesar de los videos, el mandatario asegura que se siente mejor que nunca en 20 años

Trump anunció su intención de participar en el próximo debate electoral del 15 de octubre

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el presidente Donald Trump parece tener dificultad para respirar con normalidad luego de regresar a la Casa Blanca tras permanecer tres días en el hospital tratando sus síntomas del COVID-19.

Algunos expertos médicos han señalado que Trump parecía tener dificultades para respirar.

El Dr. Ilan Schwartz, profesor asistente de la Universidad de Alberta, dijo que la respiración de Trump parecía anormal, de acuerdo con Business Insider.

“Este es un ejemplo del aumento del trabajo respiratorio. Además de usar los músculos respiratorios normales (el diafragma y los que se encuentran entre las costillas que expanden la cavidad torácica), los ‘músculos accesorios’ de su cuello se activan para ayudarlo a respirar, indicó el Dr. Schwartz.

“Si miras el video en el balcón de la Casa Blanca, claramente está teniendo dificultad para respirar”, dijo la Dra. Zoe Norris al programa BBC Breakfast el martes temprano.

Previamente Trump quiso proyectar una imagen de confianza. “¡Me siento muy bien! No le tengan miedo al COVID. No permitan que domine su vida… ¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!”, tuiteó antes de dejar el hospital.

Los comentarios que ofreció el mandatario desde la Casa Blanca fueron fuertes, sin embargo, se notaba como respiraba más profundo que de costumbre mientras los pronunciaba, reseñó The Associated Press.

Para ver el video de Trump pulsa aquí.

El martes por la mañana, Trump fue un paso más allá, repitiendo sus comparaciones anteriores entre el COVID-19 y la influenza estacional.