“¿Recibiste el refuerzo?”, le preguntó al exmandatario . “Sí”, respondió Trump. “Yo también me la puse”, añadió O’Reilly, causando más abucheos entre los presentes. “¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No!”, dijo Trump, rechazando su reacción con la mano.

Trump dio a conocer la noticia el domingo por la noche durante la última parada de “The History Tour”, un programa de entrevistas en vivo que ha estado haciendo con el exconductor de Fox News Bill O’Reilly, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Trump había comentado durante una entrevista con el periódico Wall Street Journal en septiembre que “probablemente” no se pondría la dosis de refuerzo. Previo a los abucheos, Trump comentó a la audiencia el domingo que deberían “llevarse el mérito” por el éxito de las vacunas desarrolladas durante su presidencia. Los asesores de Trump no han respondido de momento una solicitud de comentarios.

Aunque ha culpado al gobierno de Biden por los altos niveles de escepticismo hacia la vacuna, socavó en repetidas ocasiones las recomendaciones de salud pública cuando estaba en el cargo, alentando el uso de tratamientos no probados y restando importancia a la amenaza del virus mientras trataba de dar prioridad a la recuperación económica y asegurar un segundo periodo presidencial.

Trump demanda a la fiscal general de Nueva York para poner fin a investigación en su contra

Y es que parece que Trump no quiere dejar de aparecer en los titulares de noticias, ya que el exmandatario demandó el lunes a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, en busca de poner fin a su investigación civil de larga duración sobre sus prácticas comerciales, informó la agencia de noticias The Associated Press.

En la demanda, presentada dos semanas después de que James solicitara que Trump se presentara a una deposición el 7 de enero, Trump alega que la investigación ha violado sus derechos constitucionales en un “esfuerzo poco velado para difamar públicamente a Trump y sus asociados”. Archivado como: Trump recibe refuerzo de la vacuna contra el COVID.