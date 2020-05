Trump redes sociales. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva este jueves que busca limitar las protecciones legales a las empresas de redes sociales, poco después de que Twitter colocó advertencias de contenido a dos de sus tuits.

Trump, el prolífico tuitero de ataques políticos, ya amenazó el miércoles a las empresas de redes sociales con aplicarles más regulación o incluso cerrarlas, después de que Twitter agregó avisos en dos tuits del mandatario, indicando que requerían que los lectores verificaran los datos. El mandatario recurrió a Twitter – ¿a dónde más? – para tuitear sus amenazas.

Trump denunció el miércoles que las redes sociales “están censurando a las voces conservadoras”.

“Las vamos a regular estrictamente o incluso obligarlas a cerrar, antes de permitir que ello ocurra”, afirmó el mandatario.

Luego, también en Twitter, amenazó: “Importantes Medidas están por venir”. Horas después escribió que las “Grandes Tecnológicas están completamente LOCAS ¡Estén pendientes!”.

This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020