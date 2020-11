Trump reclama a FOX News por declarar a Biden ganador en Arizona

La campaña de Trump llamó al dueño de FOX News para reclamarle por haber declarado a Biden como ganador en Arizona

FOX News fue el primer medio en dar como ganador a Biden en el estado clave

Según Vanity Fair, Trump pidió “a gritos” que revirtiera la información

Según distintos medios como CNN, The New York Times y Vanity Fair, la campaña del presidente Donald Trump llamó a Rupert Murdoch, el dueño de FOX News para quejarse por haber declarado a Joe Biden como ganador en Arizona, de acuerdo con The Independent.

La cadena de noticias fue el primer medio en dar como ganador en Arizona al candidato demócrata.

Según informa Vanity Fair, el propio Trump llamó a Murdoch la noche de este miércoles para exigirle explicaciones sobre la información que emitió la cadena respecto al ganador en Arizona a pesar de no haber resultados oficiales hasta ahora.

Según la revista, Trump hizo el reclamo “a gritos” pidiendo que revirtiera la información.

Tanto CNN como The New York Times indicaron que el asesor principal y yerno de Trump, Jared Kushner, se ha mantenido en contacto con Murdoch. Según los medios reseñados, el dueño de FOX News ignoró la petición del mandatario y colgó la llamada.

Por su parte, Associated Press también ha declarado a Biden como ganador en Arizona. La agencia de noticias ha predicho que la ventaja actual de Biden en el estado es prácticamente difícil de superar, sin embargo, no han hecho oficial la victoria del candidato demócrata.

En Arizona la ventaja de Joe Biden se ha reducido a unos 68.000 votos y se ha ido cerrando a medida que ha avanzado el escrutinio, mientras que Donald Trump sigue defendiendo que ha vencido en este estado que otorga 11 votos electorales.

Por su parte, los seguidores de Trump mantienen una pequeña esperanza de que todo pueda cambiar ya que el republicano ganó los lotes de alrededor de 140.000 boletas adicionales del condado de Maricopa que fueron contados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.