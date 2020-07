Trump recibe a AMLO en la Casa Blanca

Ninguno de los dos presidentes usó mascarillas

Tampoco se saludaron de mano por la crisis del coronavirus

Trump AMLO Casa Blanca. Por primera vez se encontraron esta tarde en la Casa Blanca el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lo hicieron sin usar mascarillas en plena época de coronavirus.

AMLO llegó en una camioneta negra con las banderas estadounidense y mexicana a cada lado, mientras era esperado en la puerta de la Casa Blanca por el presidente Trump.

Ninguno de los dos mandatarios usaban mascarillas, algo que se ha negado a hacer en repetidas ocasiones el presidente Trump y que, sin embargo, tuvo que hacer ayer el presidente de México al viajar rumbo a Estados Unidos en un avión de la línea comercial.

Lo que tampoco hicieron fue estrechar sus manos a manera de saludo, al seguir las normas que privan alrededor del mundo para evitar la propagación del coronavirus.

Otro detalle que no ha pasado desapercibido a los usuarios de redes sociales es el hecho de que el anfitrión Trump pasó primero a la Casa Blanca, en vez de cederle el paso a su invitado AMLO.

Este primer encuentro entre ambos presidentes se da en el marco de la visita al país de AMLO con motivo de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre EE.UU., México y Canadá, conocido como T-MEC, según reportó la agencia de noticias Efe.

Se trata del primer viaje al extranjero del presidente mexicano desde que llegó al poder a finales de 2018, y se produce en medio de la agresiva retórica de Trump contra el vecino del sur y su promesa de construir un muro fronterizo.

López Obrador, quien llegó anoche a Washington en vuelo un comercial, rindió homenaje esta mañana a los monumentos de los expresidentes Abraham Lincoln (1861-1865) y Benito Juárez (1858-1872) en la capital estadounidense.

De acuerdo con The Associated Press, el encuentro del presidente Donald Trump con su colega mexicano Andrés Manuel López Obrador fue anunciado como un festejo de los lazos económicos y el nuevo acuerdo comercial norteamericano, pero los detractores en México temen que se use a su mandatario como peón político para reforzar la campaña de reelección del estadounidense.

AMLO inició su primer viaje al exterior como presidente con visitas al monumento a Abraham Lincoln y la estatua del expresidente y héroe mexicano Benito Juárez.

