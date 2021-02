Trump reacciona tras fallo de la Corte Suprema sobre sus taxes

En vista de esto, Trump prosiguió: “Así que ahora, durante más de dos años, la ciudad de Nueva York ha estado analizando casi todas las transacciones que he realizado, incluida la búsqueda de declaraciones de impuestos realizadas por las firmas de abogados y contables más grandes y prestigiosas de los EE.UU.”.

“Ya sea el interminable engaño de Mueller de 32 millones de dólares, que ya investigó todo lo que posiblemente podría ser investigado, ‘Rusia Rusia Rusia’, donde hubo un hallazgo de ‘No colusión’, o dos ridículos intentos de juicio político inspirados por ‘Crazy Nancy’ donde Me encontraron NO CULPABLE. ¡Simplemente nunca termina!”, escribió.

El fallo del Supremo no fue del agrado del expresidente, quien, a pesar de no tener una cuenta de Twitter, se las arregló para dejar en claro que esto constituiría la “mayor caza de brujas política” en Estados Unidos.

No solo mencionó a la Corte Suprema y al gobernador Cuomo, también tildó a los fiscales del país de fascistas. “Peor aún son aquellos que se postulan para la fiscalía o la fiscalía general en estados y jurisdicciones de extrema izquierda que se comprometen a eliminar a un oponente político. Eso es fascismo, no justicia, y eso es exactamente lo que están tratando de hacer con respecto a mí, excepto que la gente de nuestro país no lo tolerará”, replicó el NY Post las palabras del expresidente.

Trump recordó el apoyo masivo que recibió en las pasadas elecciones presidenciales y acusó a los demócratas de estar “dispuestos a hacer cualquier cosa para detener a los casi 75 millones de personas” que votaron por él. Por supuesto, también aprovechó para mencionar nuevamente el fraude electoral del que se declara víctima.

Para Trump, esta decisión y las acciones de la fiscalía son “una amenaza para los cimientos mismos de nuestra libertad”.

“Seguiré luchando, tal como lo he hecho, durante los últimos cinco años (incluso antes de ser elegido con éxito), a pesar de todos los crímenes electorales que se cometieron contra mí. ¡Ganaremos!” concluyó.

Otra derrota para Trump: Corte Suprema declina intervenir en su caso de impuestos

En una considerable derrota para el expresidente Donald Trump, la Corte Suprema se negó el lunes a anular un fallo que le ordena entregar sus declaraciones de impuestos a la fiscalía del estado de Nueva York.

La decisión de la Corte Suprema es la aparente culminación de una larga batalla legal que en una ocasión previa había llegado al principal tribunal, informó la agencia de noticias AP.

Las declaraciones fiscales de Trump no debían hacerse públicas como parte de la investigación criminal de la fiscalía, pero la medida de la Corte Suprema es un golpe a Trump porque durante mucho tiempo ha luchado desde varios frentes para mantener ocultas las declaraciones.