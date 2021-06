“Harris y Biden recibieron la frontera más fuerte en la historia de Estados Unidos. Y ahora, es de lejos la peor en la historia de Estados Unidos. “Si el gobernador Abbott y yo no fuéramos allí la semana que viene, ¡ella nunca habría ido!,” dijo Trump. Harris, a quien el presidente Joe Biden le asignó la tarea de supervisar la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos en marzo, ha sido fuertemente criticado por los republicanos por no hacer el viaje antes.

Horas después del anuncio de Psaki, Trump dijo en un comunicado que la única razón por la que Harris finalmente visita la frontera es porque él y el gobernador de Texas, Greg Abbott, planeaban ir la semana siguiente. El ex presidente había dicho el 15 de junio que él y Abbott realizarían una “visita oficial” a la frontera sur el 30 de junio.

Trump reacciona a visita de Kamala: lidiando con “causas fundamentales”

En particular, Harris dijo al conductor de NBC News Lester Holt a principios de este mes que no había visitado la frontera entre Estados Unidos y México porque estaba a cargo de lidiar con las “causas fundamentales” de la migración centroamericana a Estados Unidos, y señaló que no lo había hecho.

Harris hizo un llamado a los migrantes recientemente a que “no vengan” Estados Unidos. Los legisladores republicanos han estado presionando a la administración Biden para que aborde el aumento de personas que intentan cruzar la frontera. Desde que asumió la presidencia, un número récord de migrantes ha intentado ingresar a Estados Unidos a través de México.