Trump quería ser Superman al salir del hospital por COVID-19

Trump quiso mostrar la camiseta de Superman después del alta hospitalaria

Al parecer, al principio quería parecer frágil, pero luego se abriría la camisa para revelar una camiseta de Superman debajo.

Según los informes, Trump quería hacer esto como ‘un símbolo de fuerza’, pero terminó por no hacerlo.

El presidente de los Estados Unidos pasó tres días en el hospital después de haber dado positivo al coronavirus la semana pasada y parece que eso le hizo sentir que su imagen se debilitaba.

Así que, tuvo una idea pra dar un golpe de imagen al salir de alta del centro y ahora The New York Times cuenta la historia.

Lo que se le ocurrió al mandatario es usar una camiseta de Superman bajo su camisa.

Así, al principio, la gente lo vería frágil, saliendo del hospital con su mascarilla para, en determinado momento, abrir su camisa al mejor estilo del superhéroe y mostrar la “S” del invencible que revelaría como símbolo de fuerza.

Tras su liberación del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Washington DC, Trump dio un comunicado desde la Casa Blanca donde se lo vio con una mascarilla, efectivamente, lo que nadie sabía era que habíamos estado a punto de ver algo asombroso.

Según The New York Times, a Trump se le ocurrió la idea mientras aún estaba en el hospital. Sin embargo, al final no la puso en práctica y nos perdimos el espectáculo.

“En varias llamadas telefónicas el fin de semana pasado desde la suite presidencial del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, Trump compartió una idea que estaba considerando: al salir del hospital quería parecer frágil al principio cuando la gente lo viese, según personas con conocimiento de las conversaciones. Pero debajo de su camisa de vestir abotonada, usaría una camiseta de Superman, que revelaría como un símbolo de fuerza cuando rasgara su camisa. Finalmente, no siguió adelante con el truco” – The New York Times

Después de saberse lo que había planeado Trump, la gente acudió a las redes sociales para expresar sus opiniones al respecto.

Una persona dijo: “Donald Trump originalmente planeó cuando le dieron de alta del hospital fingir que todavía estaba débil por el COVID-19 y luego rasgarse la camisa y mostrar un traje de Superman. Realmente estamos viviendo en un episodio de South Park”.