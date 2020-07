Trump Portland: presidente amenaza con enviar más agentes federales

El presidente Donald Trump amenazó con enviar fuerzas federales a distintas ciudades para contener la violencia

“Esto es peor que Afganistán, por mucho. Esto es peor que cualquier cosa que alguien haya visto”, indicó el mandatario

Trump defendió el despliegue de tropas federales en Portland, escenario de protestas contra el racismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con enviar más fuerzas federales del orden público a ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Baltimore, entre otras, para contener la violencia que consideró está “peor” que en Afganistán, de acuerdo con la agencia Efe.

“No vamos a dejar que Nueva York, Chicago, Filadelfia, Detroit y Baltimore y todo esto, Oakland, sean un desastre. No vamos a dejar que esto suceda en nuestro país”, afirmó Trump durante una comparecencia ante la prensa el lunes en la Casa Blanca, donde recibió a los líderes republicanos en el Congreso.

Trump defendió el despliegue de tropas federales en Portland, escenario de protestas contra el racismo, lo que llevó al estado de Oregón (costa oeste) a demandar este fin de semana a varias agencias del Gobierno por “violar los derechos civiles” de los manifestantes en esa ciudad.

“Estamos enviando la aplicación de la ley”, respondió el gobernante consultado sobre el despliegue de tropas federales a ayudar a la policía local.

Trump aseguró que “Portland estaba totalmente fuera de control” y señaló que las fuerzas federales “han hecho un trabajo fantástico” en tres días, “en muy poco tiempo”.

El gobernante se quejó de que esas ciudades están dirigidas por “demócratas liberales”, de “izquierda radical”.

“Estuvieron 51 días arrasando esa ciudad, saqueándola. El nivel de corrupción y lo que está sucediendo allí es increíble. Y el gobernador dice: ‘No necesitamos ninguna ayuda'”, dijo Trump.

En el caso de Nueva York, estado gobernando por el demócrata Andrew Cuomo -quien ganó notoriedad en el país por el manejo de la pandemia- y que tiene como alcalde de la ciudad del mismo nombre al también demócrata Bill de Blasio, reclamó acción de parte de las autoridades.

“El gobernador tiene que hacer algo al respecto. Y si el gobernador no va a hacer algo al respecto, haremos algo”, afirmó Trump, al mencionar que la tasa de criminalidad se ha disparado un 358 %.

También se quejó de las muertes en Chicago, donde, aseguró, fueron asesinadas 18 personas este fin de semana.

“Esto es peor que Afganistán, por mucho. Esto es peor que cualquier cosa que alguien haya visto. Todos dirigidos por los mismos demócratas liberales”, sentenció.

Por su parte, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot repudió la intención del presidente de enviar tropas a la ciudad.

“Señor presidente o no, no me importa en absoluto cómo se llame. No permitiré tropas en Chicago, y haré todo lo que esté en mi poder para detenerlo”, indicó Lightfoot a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con CBS News, la alcaldesa de Chicago dijo que estaba “muy preocupada” por los comentarios del presidente. “No necesitamos agentes federales, sin ninguna insignia, que saquen a las personas de la calle y las retengan, creo, ilegalmente. Eso no es lo que necesitamos”, dijo Lightfoot.