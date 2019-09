La Administración del presidente Donald Trump anunció que planea prohibir la comercialización de cigarrillos electrónicos con sabores, después de que en los últimos días se hayan hecho públicas las primeras muertes causadas por su uso.

“La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) está trabajando para prohibir los cigarrillos electrónicos con sabores”, dijo el secretario de Salud, Alex Azar, en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

FDA’s ongoing oversight of e-cigarettes and tobacco products is a critical function of our public health mission. We’ll continue to take vigorous enforcement action to ensure that e-cigs and other tobacco products aren’t being sold, marketed to or used by kids. pic.twitter.com/zevnE70DPI

Azar explicó que tomará “varias semanas” para terminar este proceso y, luego, un periodo de 30 días para que entre en vigor la decisión de prohibir todos los sabores de cigarrillos electrónicos, excepto el de tabaco.

Azar hizo el anuncio en el Despacho Oval al lado de Trump, que aseguró que el vapeo es un problema que afecta especialmente a “niños inocentes”. “Tendremos que hacer algo respecto a esto”, apuntó Trump.

Su mujer, la primera dama Melania Trump, señaló ayer que está “profundamente preocupada” por el creciente uso de los estos cigarrillos.

I am deeply concerned about the growing epidemic of e-cigarette use in our children. We need to do all we can to protect the public from tobacco-related disease and death, and prevent e-cigarettes from becoming an on-ramp to nicotine addiction for a generation of youth. @HHSGov

— Melania Trump (@FLOTUS) September 9, 2019