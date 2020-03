Trump planea expulsar de inmediato a los migrantes que entren irregularmente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea expulsar de inmediato a México a todos los migrantes que ingresen irregularmente al país a causa del COVID-19.

Esta nueva norma, que el Gobierno anunciará en las próximas 48 horas implica que Estados Unidos devolverá a los migrantes sin ningún periodo de detención, ni el debido proceso.

El gobierno de Estados Unidos sopesa un plan para devolver inmediatamente a México a todas las personas que crucen la frontera sur de manera ilegal, informaron el martes dos funcionarios gubernamentales, utilizando poderes que, afirman, tiene el presidente durante una pandemia como el actual brote de coronavirus para implementar una de las medidas más agresivas para frenar la inmigración ilegal, anuncia The Associated Press.

El gobierno de Trump busca con esta medida evitar un contagio del COVID-19 dentro de los centros de detención para inmigrantes de la zona limítrofe con México que pueda afectar también a un gran número de agentes fronterizos, dejando desprotegida la frontera, según EFE.

Los funcionarios detallaron a The New York Times que muchos de los migrantes que ingresan a EE.UU. llegan enfermos o sin los documentos que acrediten su historial médico.

En los puertos de entrada oficiales, los agentes tan solo dejarán entrar a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o a los extranjeros de países sin vetos con su documentación en regla.

El plan está bajo consideración y no se ha tomado ninguna decisión final, de acuerdo con los funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato con The Associated Press debido a que el plan no se ha anunciado.

Los funcionarios señalaron que el presidente Trump tiene la autoridad para tomar este tipo de acciones durante una pandemia y que las medidas de México para frenar la propagación del coronavirus, junto con las de Venezuela, han sido las más débiles en Norte y Sudamérica.

El gobierno había declarado en noviembre de 2018 que cualquier persona que cruzara la frontera de manera ilegal desde México se le negaría el asilo, una medida que ha estado bloqueada en las cortes. El mes pasado, la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco ratificó la decisión mientras una demanda continúa su curso legal.

La prohibición que se sopesa, y que fue reportada primero por el diario The New York Times, enviaría de regreso a México a todas las personas que crucen la frontera de manera ilegal, no sólo a los solicitantes de asilo.

Heather Swift, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el presidente estaba enfocado en proteger a los estadounidenses del coronavirus y que “todas las opciones estaban sobre la mesa”.