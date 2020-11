Trump Plan B: Publicar un libro y shows de TV por $100

Le ofrecen a Trump escribir un libro y shows de TV por $100 millones

Sería parte de un ‘Plan B’ si la guerra legal electoral no logra asegurarle un segundo mandato

Pero varios editores están considerando los riesgos de trabajar con Trump

A Donald Trump le están ofreciendo ofertas de libros y televisión por valor de $100 millones como parte de un ‘Plan B’ si la guerra legal electoral no logra asegurar un segundo mandato, según una fuente cercana al presidente publica Page Six.

La fuente le dijo a Page Six el martes que el presidente está siendo ‘bombardeado’ con lucrativas ofertas de libros sobre su tiempo en la Casa Blanca, así como ofertas de los canales de televisión de derecha.

“Las ofertas de libros y televisión son un plan B si él no gana la guerra de votos”, dijo la fuente.

‘Traduce 70 millones de votos en espectadores y récord de ventas de libros. Todos los libros anti-Trump han hecho mucho dinero, así que este de Donald sería un éxito seguro”.

Pero quizá Trump aún no esté considerando del todo su ‘Plan B’, está centrado en negarse a ceder ante Joe Biden y continúa haciendo afirmaciones sin fundamento sobre el fraude electoral generalizado.

Trump ya tiene alrededor de 19 libros publicados. Desde libros de consejos comerciales como ‘Think Big and Kick Ass’ hasta un libro de golf llamado ‘Trump: The Best Golf Advice I Ever Received’.

Su último libro, ‘Crippled America’, fue publicado por Simon & Schuster en 2015, un año antes de que ganara las elecciones de 2016. En 2018, se jactó en Twitter de haber “escrito muchos libros superventas”.

Sin embargo, un experto en publicaciones le dijo a Page Six que la cifra de $100 millones para Trump “no suena precisa”.

Si bien ningún editor ha confirmado que está en conversaciones con Trump para un libro sobre su tiempo en el cargo, la fuente citó a Simon & Schuster como ‘un editor a seguir’ debido a su trabajo con Trump en el pasado.