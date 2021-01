Trump ‘pierde’ a sus principales abogados poco antes de que inicie el juicio político

El mandatario se enfrenta a su segundo juicio político en pocos días

El futuro de Donald Trump ante este juicio es incierto

El expresidente Trump pierde a sus principales abogados poco antes de que inicie el segundo juicio político en su contra, por supuestamente “incitar una insurrección” en el Capitolio el pasado seis de enero.

Según dos personas familiarizadas con la separación, los abogados Butch Bowers y Deborah Barbier han dejado el equipo de defensa del republicano, informó CNN.

Defensa de Trump ante el segundo juicio político

Los abogados de Carolina del Sur dejaron el equipo de defensa en lo que una persona describió como una “decisión mutua”, debido a una diferencia de opiniones sobre cómo llevar la defensa del exmandatario. Los informantes, que hablaron bajo anonimato, señalaron que en los próximos días se espera que se anuncien las nuevas personalidades que defenderán a Trump, frente al único cargo que se presentó en el Congreso en su contra por “incitar una insurrección”.

El juicio de Trump iniciará en la semana del ocho de febrero. De acuerdo con The Associated Press, partidarios, legisladores y asesores del expresidente mostrarán un ‘frente unido’, al señalar que el juicio es inconstitucional porque Donald Trump ya no es presidente.

Rechazan desestimar caso de Trump

Apenas el martes, el Senado rechazó un intento republicano de desestimar el segundo proceso de juicio político contra Donald Trump.

La votación sobre este asunto permitió que el caso sobre “incitación a una insurrección” siga adelante, pero que también presagia que podría no haber suficientes votos para condenarlo, ya que la condena requiere el respaldo de dos tercios del Senado.