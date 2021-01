Audio de Trump obtenido por el Washington Post muestra al presidente pidiendo “recalcular” resultados de elecciones en Georgia

Durante la conversación, el presidente al secretario de Estado Brad Raffensperger que “encontrara” más de 11,000 boletas que necesitaría para superar la diferencia de votos

Raffensperger se negó repetidamente a acatar el pedido

Audio Trump. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al secretario de Estado de Georgia, la máxima autoridad electoral del estado, “encontrar” más de 11,000 votos que le permitieran “recalcular” el resultado que dio como ganador al demócrata Joe Biden, según un audio obtenido por el diario The Washington Post.

Durante la conversación, el presidente pidió repetidamente al secretario de Estado, el también republicano Brad Raffensperger, que “encontrara” más de 11,000 boletas que necesitaría para superar la diferencia de votos entre él y Biden en el estado, volteándolo a su favor.

“La gente de Georgia está enojada, la gente del país está enojada. Y no hay nada de malo en decir, ya sabes, que has recalculado”, le dijo Trump a Raffensperger, antes de preguntarle al secretario sobre un “rumor” de que las papeletas con votos a su favor fueron “trituradas” en el condado de Fulton, donde se encuentra la ciudad de Atlanta, la más grande del estado e importante bastión demócrata, destacó The Hill.

“Todo lo que quiero hacer es esto”, continuó el presidente. “Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos. Porque ganamos el estado”.

En el audio difundido por el Post se escucha al secretario Raffensperger rechazando las afirmaciones del presidente, calificando sus supuestos datos de “incorrectos” e indicando que no cedería a los deseos del presidente.

En otro punto de la llamada, el audio reportado por el Post revela que Trump vinculó su destino en el estado, así como las acciones de Raffensperger en los próximos días, a si los senadores republicanos del estado Kelly Loeffler y David Perdue se aferrarían a sus escaños en las próximas elecciones de segunda vuelta del estado, que se celebrarán el martes 5 de enero.

