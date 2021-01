Trump llama “patético” al partido republicano por bloquear cheque

El viernes el mandatario mandó un fuerte mensaje tras el rechazo para aumentar el cheque

Además, arremetió contra los republicanos por “perder la oportunidad de deshacerse de la Sección 230”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra legisladores del Partido Republicano que se negaron a aumentar el cheque de ayuda por coronavirus.

“Nuestro Senado republicano acaba de perder la oportunidad de deshacerse de la Sección 230, que otorga poder ilimitado a las grandes empresas tecnológicas. ¡¡¡Patético!!!”, escribió Trump en Twitter.

Además, añadió: “Ahora quieren dar a las personas devastadas por el virus de China 600 dólares, en lugar de los 2000 dólares que necesitan tan desesperadamente. ¡No es justo ni inteligente!”.

Las declaraciones de Trump se dan después de que el líder de la mayoría del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, cerró la puerta a la propuesta del presidente Donald Trump de 2,000 dólares.

Trump alegó que el Congreso ha proveído suficiente ayuda por la pandemia y bloqueó otro intento de los demócratas para forzar una votación, según The Associated Press.

El presidente Trump busca eliminar la llamada “Sección 230”, que protege a empresas como Twitter y Facebook del contenido que publiquen terceros, además, de una opción que permite renombrar bases militares.

De acuerdo con The Associated Press, Trump vetó el proyecto de Ley de Defensa la semana pasada, diciendo que no le ponía límites a compañías de redes sociales que él alega que estaban en su contra durante su fallida campaña por la reelección.

Pero el Congreso anuló el viernes el veto del presidente Donald Trump a ese proyecto de ley sobre defensa, la primera vez que los legisladores actúan así desde que el mandatario asumió el cargo hace casi cuatro años, con lo que aseguraron que la medida se convierta en ley.