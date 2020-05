Trump presenta paquete económico de $19B para ayuda a agricultores estadounidenses ante la situación del coronavirus en el país.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre un nuevo paquete de ayuda económica.

Se trataría de $19 mil millones de dólares que irían destinados a los agricultores y ganaderos que se hayan visto afectados por el coronavirus.

Este proyecto fue propuesto por primera vez el mes pasado, pero Trump indicó que para la semana próxima es cuando todos los detalles estarán disponibles.

“Los granjeros y ganaderos son personas increíbles. Estoy orgulloso de estar a su lado en esta hora de necesidad “, dijo el presidente.

Según el proyecto, $16 mil millones de dólares del fondo serían para pagos directos a los agricultores y ganaderos. Mientras que los $3 mil millones restantes se distribuirían, por medio del Departamento de Agricultura, en cajas de alimentos a las familias más necesitadas, reseñó New York Post.

“Ningún otro presidente ha hecho esto”, recalcó Trump durante un evento en la Casa Blanca. “Puedes volver a Abraham Lincoln. No hay otro presidente que haya tratado a los agricultores como Trump”.

Se espera que esta ayuda económica pueda compensar a los agricultores, quienes han tenido complicaciones en medio de la pandemia para entregar sus cosechas e incluso han tenido que desecharlas.

La ayuda estaría disponible a partir del 26 de mayo, pero aun no se conocen los detalles sobre cuáles son los pasos que se deben seguir.

Su discurso tomó momentáneamente un rumbo diferente cuando un agricultor de papa que estaba en la ceremonia le invitó a visitar Virginia. Entonces, arremetió en contra del mandatario local.

“Vamos tras Virginia, con su gobernador loco, vamos tras Virginia”, dijo al referirse al gobernador Ralph Northam, quien ha intentado implementar en su estado leyes más estrictas sobre el control de armas.

El presidente también anunció a través de su cuenta de Twitter que entregarían ayuda federal al área de la Bahía de San Francisco ($700 millones de dólares), área de Portland ($184 millones de dólares) y al área de Seattle ($166 millones de dólares) con el objetivo de impulsar la reactivación de la economía en esas localidades.

I am proud to announce the San Francisco Bay Area will receive over $700M in federal funds to support continued operations and support workers at @flySFO Intl Airport and for transit on @sfmta_muni & @SFBart. This money will aid in economic recovery!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020