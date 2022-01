El fiscal general de Nueva York dijo que la empresa familiar de Donald Trump se involucró repetidamente en prácticas “fraudulentas o engañosas”

La fiscalía indicó que la empresa del expresidente desinformó a bancos y al IRS

Las autoridades del estado aún no han decidido si presentan una demanda civil en relación con las acusaciones

Una investigación civil encontró pruebas de que la empresa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump empleó valoraciones de activos “engañosas o fraudulentas” para obtener préstamos y exenciones fiscales, según dijo el martes por la noche la fiscalía de Nueva York.

Las autoridades del estado aún no han decidido si presentan una demanda civil en relación con las acusaciones, según los documentos judiciales, pero los investigadores necesitan interrogar a Trump y a sus dos hijos mayores como parte de la pesquisa. Trump y sus abogados dijeron que la investigación tenía motivaciones políticas, informó The Associated Press.

¿Trump podría ir a la cárcel?

En los documentos judiciales, la oficina de la secretaria de Justicia estatal, Letitia James, hizo su descripción más detallada hasta ahora de sus largas investigaciones sobre las acusaciones de que la empresa de Trump hizo estimaciones erróneas del valor de sus activos de forma reiterada para obtener condiciones favorables en préstamos o reducir su carga fiscal.

La Trump Organization, según los fiscales, exageró el valor de donaciones de terrenos en Nueva York y California en documentos presentados al Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) para justificar deducciones fiscales de varios millones de dólares.