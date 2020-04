El presidente Donald Trump dijo el miércoles que dio instrucciones a la Marina de Estados Unidos para que “derribara y destruyera” cualquier embarcación iraní que acosara barcos estadounidenses, estas declaraciones ocurren a raíz de un tenso encuentro en el Golfo Pérsico, reseñó FOX News.

“He ordenado a la Marina de los EE. UU. que derribe y destruya todos y cada uno de los buques iraníes si hostigan a nuestros barcos en el mar”, indicó Trump a través de su cuenta en Twitter.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.

Trump no citó un evento específico en su tweet ni proporcionó detalles. La Casa Blanca no tuvo comentarios inmediatos.

La 5ta Flota de la Marina de los EE. UU. Con sede en Bahrein remitió preguntas sobre el tweet al Pentágono, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El encuentro entre los barcos de los dos países ocurrió la semana pasada en el norte del Golfo Pérsico cerca de Kuwait.

Seis buques de guerra de la Armada de EE. UU. estaban realizando simulacros con helicópteros Apache de ataque del Ejército de los EE. UU. en aguas internacionales frente a Irán el miércoles pasado cuando fueron hostigados repetidamente por 11 buques de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní (IRGC), informó la Quinta Flota de la Armada de los EE. UU. a través de un video.

Los barcos iraníes cruzaron repetidamente por delante y por detrás de los barcos estadounidenses a muy corta distancia y a altas velocidades, con un punto de aproximación más cercano de 50 yardas y dentro de las 10 yardas de otro barco llamado Maui, dijo una declaración de la quinta flota.

La Marina también informó que el USS Paul Hamilton, el USS Firebolt, el USS Sirocco y el USCGC Wrangell, así como el barco Puller y Maui, estuvieron involucrados en los ejercicios.

President Trump's morning tweet comes one week after the Navy announced that 11 Iranian vessels had conducted "dangerous and harassing" approaches of U.S. ships in the international waters of the northern Persian Gulf https://t.co/65BJHpMZd8 pic.twitter.com/2RPNN1zK5R

— POLITICO (@politico) April 22, 2020