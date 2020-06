Trump reveló que está preparando nuevos cheques de coronavirus

El presidente dijo que serán “dramáticos”

También adelantó cuándo podrían estar listos

Lejos de preocuparle un segundo brote de COVID-19, el presidente Donald Trump reveló que su administración prepara “dramáticos” (‘espectaculares’) nuevos cheques de coronavirus.

En un entrevista con Nextar Broadcasting, el presidente dijo que están considerando pagos de estímulo de fase 4 “dramáticos” para el verano.

“Creo que estamos trabajando en algo que va a ser muy dramático, muy bueno”, dijo Trump en la entrevista recogida por Fox News.

“Creo que estamos viendo una Fase 4. Las Fases 1, 2 y 3 han sido fantásticas para las personas, en general … propietarios de pequeñas empresas, también. Pero estamos buscando hacer otra cosa además”, adelantó el presidente.

En una entrevista con Anna Wiernicki de Nexstar, Trump también habló sobre si estaba preocupado por una segunda ola de COVID-19.

“No, no lo estoy porque sabemos cómo apagarlo”, dijo Trump.

“Puede que tengamos llamas y que tengamos brasas, pero el otro día estaba hablando con Mike Pence y me dijo que de más de 3 mil condados, solo hay una muy pequeña proporción de ellos que tienen algún tipo de un brote.

“Y lo que hemos hecho es que hemos cerrado eso y nos encargamos de eso. Pero no, no me preocupa en absoluto”, agregó Trump.

El mes pasado, Trump también mencionó la posibilidad de que se ofrezca un crédito de viaje nacional llamado “Explore América,” ​​como parte de una segunda ronda de pagos de estímulo, también conocidos como cheques de coronavirus.

Si bien Trump no mencionó una cantidad específica, se ha rumorado sobre una propuesta en Washington que otorgaría a los estadounidenses 4 mil dólares adicionales en exenciones de impuestos para gastar en parques temáticos, restaurantes, hoteles y otros negocios relacionados con los viajes en EE.UU., de acuerdo con informes del Orlando Sentinel.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, también dijo la semana pasada que las probabilidades de un paquete de estímulo de la Fase 4 “son muy, muy altas”, según el Wall Street Journal.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, sugirió el diez de junio que la administración Trump está considerando enviar a los estadounidenses otra ronda de cheques de coronavirus para ayudar en las dificultades económicas causadas por la pandemia, reportó Fox Business.

“Creo que vamos a analizar seriamente si queremos hacer más dinero directo para estimular la economía”, dijo Steven Mnuchin durante el Comité del Senado sobre Pequeñas Empresas y Emprendimiento.

Nueva ayuda por coronavirus podría dar 4 mil dólares para vacaciones

Después de tanto encierro para evitar contagiarse de coronavirus, ¿a quién no le caerían bien unas vacaciones? Y más aún si esas vacaciones resultan ¡gratis!

Y es que de acuerdo con el diario The Sun, el presidente Donald Trump planteó la idea de una propuesta de deducción de impuestos para los estadounidenses llamada “Explore America” el mes pasado en una mesa redonda con líderes de la industria.

Se trata de una propuesta de deducción de impuestos llamada “Explore America”, la cual supuestamente fue planteada el mes pasado.

Archivado como: Trump nuevos cheques coronavirus